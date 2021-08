Næringsminister Iselin Nybø (V) liker at pelsdyrbøndene er i gang med noe annet

- Kjekt at pelsdyrbøndene ser mulighet til å drive med andre ting og er godt i gang med den jobben.

For Venstre handlet dette om at det ikke er forenlig med dyrevelferd å holde ville dyr i bur, sier Iselin Nybø.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det sier Iselin Nybø, næringsminister og Venstres førstekandidat i Rogaland.

I regjeringsforhandlingene med Høyre og FrP på Jeløya i 2018, fikk Venstre gjennomslag for styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025.

– For oss handlet dette om at det ikke er forenlig med god dyrevelferd å holde ville dyr i bur. Ikke at den enkelte pelsdyrbonde ikke forholdt seg til gjeldende regler eller ikke bryr seg om dyrene, sier Iselin Nybø.

Hun minner om at dette var en debatt som pågikk i mange år. Veterinærforeningen og en rekke andre fagfolk hadde tatt til orde for at dyrevelferden ikke lar seg ivareta godt nok med aktive rovdyr i bur.

– For oss var det viktig å avvikle næringen på en ryddig måte. Nå jobber landbruksdirektoratet med innretningen, som regjeringen vil komme tilbake til, sier næringsministeren.

Erstatningen som opposisjonen har sikret for pelsdyrbøndene, blir svært dyr og må vurderes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA), mener Landbruksdepartementet. ESA er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Alle planlagte nye støttetiltak skal i utgangspunktet meldes til ESA og godkjennes. Nye støttetiltak/endringer skal ikke settes i verk før ESA har godkjent dem.

All meldepliktig støtte skal meldes til ESA via Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD), som deretter foretar den direkte meldingen til ESA. Foreløpig har ikke Nybø vært involvert.

– Når det gjelder ESA så er det opprettet kontakt for å se nærmere på om dette utgjør ulovlig statsstøtte. Jeg har dessverre ikke noe nytt å meddele hva gjelder tidshorisonten, sier hun.

– Fem pelsdyrbøndene driver fortsatt. Hva tenker du om det?

– Ingen forventer at de skal slutte på dagen. Det er satt en avviklingsperiode for å gi dem tid til å se på andre muligheter og vri driften. Også med hjelp av gode støtteordninger, svarer statsråden.

– Norske bur er solgt til Litauen. Det er også snakk om at norske bønder driver videre der, i et land med dårligere dyrevelferd?

– Dette er den største dyrevelferdsaken som har vært til politisk behandling. Norske politikere kan bare styre over lover og regler i Norge. Vi er tydelige på at dette vedtaket gjelder hos oss. Hva norske bønder gjør i utlandet må de svare for selv og forholde seg til de regler som gjelder.

– Regjeringen har fått kritikk for at kompensasjonsordningene har vært for dårlige?

– Det er gode erstatningsordninger, slik de er nå.

– Skinnprisene har doblet seg?

– Skinnprisene går opp og ned, og sånn var det før også. Prisene har ikke vært avgjørende for vedtaket om å legge ned pelsdyroppdrett. Det er gjort av én grunn, og det er dyrevelferd, svarer Iselin Nybø.