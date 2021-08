Takker Ole og Frode Teigen for åpningen av Viberodden

Johan Aakre forteller om tøffe tak før kystforeningen fikk hånd om Viberodden fyr til glede for allmennheten.

Hvis ikke byens to rike onkler hadde åpnet lommeboken, ville Viberodden i dag trolig vært hytte for ansatte i Kystverket. Etter år med dugnad, er perlen i Søra Sundet åpnet for allmennheten.

