Rekord: Stavanger og Sandnes får 43.000 vaksinedoser i uke 34

Stavanger får 28.000 og Sandnes 15.000 doser i uke 34. – Dette kom veldig overraskende på oss, sier helsesjef Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

Ordfører Kari Nessa Nordtun.

Julie Teresa Rege Olsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Fredag varslet statsminister Erna Solberg at Norge får en million ekstra vaksinedoser i uke 34. Det betyr at kommunene kan forberede seg på en formidabel vaksinerekord om en god uke.

Uke 34 begynner 23. august.

Stavanger alene får 28.000 doser. 20.000 fra Modena og 8000 fra Pfizer.

– Vaksinene er heldigvis holdbare i 30 dager. Vi klarer ikke å vaksinere 28.000 personer på en uke, men vi skal ta i bruk all den kapasiteten vi har. Det er kapasiteten for vaksinering i Stavanger Forum som avgjør hvor mange vi klarer å vaksinere de neste ukene. Vaksiner har vi nok av, sier Fosse.

Hun bekrefter at de ekstra dosene vil få fart på vaksineringen i Stavanger.

– Vi skal i gang med planleggingen i dag og vil da vurdere hvor mange ekstra som skal få tilbud om å fremskynde dose to, sier Fosse.

Foreløpig har alle som skal vaksineres i uke 35, 36 og 37 fått sms med tilbud om å fremskynde sin andre dose.

Torsdag markerte Sandnes kommune vaksinedose nummer 80.000.

Forbered deg på sms

Også Sandnes kan glede seg over rekordmange doser i uke 34.

– Vi får totalt 15.130 doser fordelt på Modena (10.900) og Pfizer (4230) i uke 34. Så mange doser har vi aldri fått før. Snittet har vært 3000–5000 doser i uken. Nå jobber vi med en plan for hvordan vi skal få ut alle dosene, sier Bjarte Våge, logistikkansvarlig i Sandnes kommune.

Men en ting er sikkert. Du kan allerede nå forberede deg på en sms om ny og tidligere dato for dose to.

– Mest sannsynlig betyr dette at de fleste vil bli fullvaksinert tidligere. Vi vil ha nok doser til å være ferdige i løpet av september og kanskje allerede før siste uke i september, sier Våge.

Han ber folk om ikke å ta kontakt med vaksinekontoret, men vente på ny innkallelse.

– Alle blir kontaktet. Vi jobber kontinuerlig med å sende ut nye meldinger. Dersom du har ønske om spesielle uker, kan det være lurt å fylle ut skjema om at du vil fremskynde dose to. Her kan du krysse av for ønsket uke, opplyser Våge.

Viktig med fire uke mellom

Det blir nå sendt ut så mange vaksinedoser at det er tilstrekkelig til å få gitt alle tilbud om andre vaksinedose i løpet av uke 35, opplyser FHI til VG.

Det eneste som må til for at det skal skje, er at kommunene får kalt inn folk og klarer å sette vaksinene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til avisa.

– Det er også viktig at de passer på at man ikke får for kort doseintervall, så man må sørge for at det er minimum fire uker, sier han.

FHI vil sende dosene ut til kommunene i uke 34 og uke 35. Dermed må de vaksinere mer enn de har gjort tidligere. Siste dato i uke 35 er 5. september.