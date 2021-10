KrFUs påtroppende leder vil samarbeide både til høyre og venstre

Hadle Rasmus Bjuland klappes etter alle solemerker inn som ny KrFU-leder lørdag. Bjuland mener KrF bør samarbeide både til høyre og venstre.

Hadle Rasmus Bjuland mener moderpartiet bør være åpne for et sentrum-venstre-samarbeid.

– Vi har vært i regjering eller støtteparti i åtte år. Vi har måttet være lojale mot prosjektet og inngå kompromisser. Nå kjenner jeg at det blir veldig digg å kutte navlestrengen til Høyre og Frp, sier han til VG.

Den påtroppende ungdomspartilederen ønsker at moderpartiet skal ta en tøffere linje, også mot Høyre og Venstre. KrF kan også danne flertall med Ap og Sp, mener han.

Bjuland advarer partiet mot å ta et nytt retningsvalg og er åpen for begge sider, men sier at Aps vedtak om fri abort til uke 18 ikke akkurat inviterer til samarbeid.

– Jeg tror det ville være vanskelig med dagens Ap, men Sp har stått historisk nær KrF, og vi kunne absolutt sittet i regjering med dem, sier han.