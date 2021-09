Ny sykkelrute lanseres rundt Lysefjorden: - Dette blir spektakulært og flott

Lysefjordruta er 14 mil og byr på bratte bakker og tusenvis av høydemeter. I utgangspunktet et blodslit, selv for de sportslige.

– Dette må vi prøve, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes, til venstre, og næringsminister Iselin Nybø om Lysefjordruta - en ny sykkelrute som skal bygge opp under Lysefjordens profil som et bærekraftig og klimavennlig reisemål.

– Nå åpner elsykkel helt nye muligheter for oss som ikke er så spreke til å kunne ta turer som vi før ikke hadde sett syn på. Dette blir spektakulært og flott, sier Iselin Nybø, næringsminister og stortingskandidat.

En bobil suser forbi. Venstre-toppen er på Tau, den flateste delen av Lysefjordruta, sammen med Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H).

Sistnevnte er styremedlem i Lysefjorden Utvikling, som står bak de nye planene om å få flere turister over på to hjul.

Dyngjanfossen byr på godt fiske for de som tar turen innover den populære anleggsveien som fører langt til fjells i Øvre Sirdal. Dette er en av sidesporene til Lysefjordruta.

Slik er den nye Lysefjordruta

Tanken er å markedsføre sykkelbyen Sandnes som start- og sluttpunkt.

Fra Sandnes sendes turistene i retning Høgfjordsambandet. Her kan de oppleve Bakernes paradis på Lauvvik.

Etter ferjeturen går hovedruten til Strand kommune på de samme naturskjønne strekningene som sykkelrittet Tour of Norway.

En tur oppom Preikestolen og noen runder i Dalen stisenter er naturlige avstikkere fra hovedruten.

Videre går turen til Hjelmeland kommune. Her møter turistene den første store fjellovergangen i Lyngsheia , med høyeste punkt om lag 650 meter over havet, på veien til Songesand ved Lysefjorden.

Derfra blir det båttransport til Lysebotn, som er reisemål for utøvere av mange former for ekstremsport.

Den største kraftanstrengelsen for syklistene uten hjelpemotor blir Lyseveien mellom Lysebotn og Sirdal, som går opp i nesten 1000 meters høyde.

Underveis kan de som vil se basehoppere gjøre nervepirrende utsprang, ta en avstikker til Kjerag .

På vei tilbake til Sandnes er det overnattingsmuligheter både i Sirdal og Gjesdal.

Ruten kan – selvsagt – sykles i begge retninger og skal derfor skiltes begge veier. I tillegg skal diverse sideruter markedsføres som ekstra bonusturer.

Til tross for at store deler av sykkelturen foregår langt utenom allfarvei, vil det sjelden være langt mellom bevertning og overnattingstilbud.

Irene Heng Lauvsnes, til venstre, og Iselin Nybø på Tau, ett av mange steder langs veien hvor syklister både kan spise og overnatte. - Vi vil ha besøk av dem som har minst mulig klimaavtrykk og legger igjen mest mulig penger, sier Nybø.

– Ikke flate Jæren

Satsingen er inspirert av Jærruta, som ble lansert i fjor. En 14 mil lang sykkeltur for hele familien mellom Sola og Eigersund. Langs veien passerer syklistene kulturlandskapet i Klepp, Time og Hå.

– Dette er ikke flate Jæren. Her går det opp og ned, men dette gjør Lysefjordruta ekstra spennende. Det var hallelujastemning i styret til Lysefjorden Utvikling da planene ble presentert. Men kommunene langs ruten har en jobb å gjøre og må investere i tilrettelegging. Jeg forventer at alle drar i lag for å få dette til. Dette prosjektet er ikke bare for folk utenfra, men blir attraktivt også for vi som bor i Rogaland, sier Irene Heng Lauvnes, ordfører i Strand og stortingskandidat for Høyre.

– Vanvittig fin opplevelse

Etter at Ryfast ble åpnet brukes veien over Lyngsheia til Songesand av hundrevis av landeveissyklister, blant andre Alexander Kristoff. Proffsyklisten og lokale amatører fra Nord-Jæren er blant tusenvis som sykler fra Lysebotn tilbake til Jæren, via Sirdal og Hunnedalen.

Noen kombinerer begge rutene allerede. Hvis prosjektleder Johannes Apon og Lysefjorden Utvikling lykkes med markedsføringen og et bedre opplegg for lading av elsykkel underveis, kan det bli atskillig flere.

– Lokale syklister kjenner til disse rutene alt. Hvis vi setter rutene bedre på kartet, kan det bli noe som kan lokke folk fra hele Norge og utlandet. Det er en vanvittig fin opplevelse, sier Johannes Apon, som selv brukte 3,5 time med elsykkel fra Jørpeland til Songesand.

Styrelederen håper på ringvirkninger

– Dette er veldig spennende tanker. En sykkelrute som strekker seg rundt hele Lysefjorden vil bidra til å utvide tilbudet og forhåpentligvis trekke til seg enda flere turister til dette unike området. I tillegg kan det skape ringvirkninger for turistnæringen i alle kommuner som blir direkte berørt av traseen, også for kommuner som Gjesdal og Sirdal, sier stortingskandidat Tom Kalsås (Ap), som er styreleder i LU.

I dag besøkes attraksjonene i Lysefjord-området stort sett av dagsturister. Målet er å skape flere opplevelser og aktiviteter rundt Lysefjorden for å få turistene til å bli lengre.

– Dette er en god mulighet for å lykkes med mer langtidsturisme i og rundt Lysefjorden. Fordelen med sykkelruter som denne er at de kan brukes både av lokalbefolkningen og tilreisende. Noen vil være interessert i å sykle hele ruta, mens andre kun sykler en mindre etappe. Ved god tilrettelegging fra det offentlige og kommersialisering av private aktører kan man dessuten tiltrekke både tilreisende mosjonister og treningssyklister, mener Kalsås.

Klimakalkulator

Innovasjon Norge har ledet arbeidet med en ny nasjonal reiselivsstrategi. Og næringsminister Iselin Nybø har gitt reiselivet 2 millioner kroner til å utvikle en ny klimakalkulator. Den skal koble data for klimautslipp med data for turistenes forbruk og gjøre det lettere å regne ut hvor mye CO₂ turistene slipper ut, målt mot hvor mye penger de legger igjen. Målet er å gjøre bedriftene mer bevisste på sine markedsvalg.

– Kundene kommer til å etterspørre klimavennlige alternativer framover. De vil ha noe annet enn det de har hatt før. Og Lysefjordruta passer veldig godt inn i det jeg tror blir fremtidens reiseliv. Folk vil ha opplevelser, med lavt klimaavtrykk og det kan de få her. Vi vil ha besøk av dem som har minst mulig klimaavtrykk og legger igjen mest mulig penger, sier Iselin Nybø.