Tre til finalen om ny Rogfast-kontrakt

Seks entreprenører søkte om å bli prekvalifisert for den neste store Rogfast-kontrakt på Bokn. Halvparten får mulighet til å gi anbud.

Første Rogfast-salven ble avfyrt på tverrslaget i Arsvågen 4. januar 2018.

De som blir med videre er Skanska Norge AS, NCC Norge AS, samt JV OHA Tunnel, som består av konstellasjonen Obrascón Huarte Lain S.A , Hyundai Engineering & Construction Co, Ltd og Aldesa, SA.

Nå skal Statens vegvesen ha samtaler med hver enkelt før tilbyderne skal gi sin første pris.

JV Webuild S.p.A. og Acciona Construcción, S.A og China Communications Construction Company Ltd er ute. For øvrig trakk JV Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS sin søknad.

Kontrakten som kalles E04 starter på Bokn i Nord-Rogaland og går halvveis mot Kvitsøy. I lengde og størrelse er den tilnærmet lik som E03 som ble lyst ut i fjor.

E03 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter. Lengden er 9 kilometer fra Randaberg i sør mot Kvitsøy i nord.

– Vi vil i løpet av måneden få inn de første tilbudene på E03, og vi er spent på hvordan krigen i Ukraina og den generelle prissituasjonen i verden vil slå ut, sier Oddvar Kaarmo, prosjektsjef i Statens vegvesen.

Rogfast er delt i en rekke kontrakter.