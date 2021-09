Kun tre av 67 ville ha to skoler på Vaulen

Mette Vabø, fersk gruppeleder i Venstre, tok til orde for to nye skoler på Vaulen. Dette ble nedstemt.

I tolvte time foreslo Venstre å bygge to skoler, i stedet for en, på Vaulen. Ingen andre stemte for - men én skulle gjerne ha gjort det.

