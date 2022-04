Grønt lys for ny tannklinikk på UiS

Tirsdag banket fylkestinget gjennom et forslag om å etablere en ny tannklinikk i det planlagte UiS-velferdsbygget på Ullandhaug.

Om alt går etter planen skal det stå et nytt velferdsbygg på UiS innen studiestarten i 2024. Nå ligger alt til rette for at det også blir en tannklinikk i bygget.

2022 er året hvor Studentsamskipnaden i Stavanger, SiS, feirer sin 50-årige eksistens.

Tidligere i april kunne Byas melde om planer for et splitter nytt velferdsbygg på campus, med fasiliteter som blant annet studentpub, bokhandel, kafé, og et utvidet helsetilbud inngående i prosjektet.

– Vi har lenge jobbet med at prosjektet skal bli godkjent og det første spadestikket tas i år, sa SiS-direktør, Elisabeth Faret, forrige uke.

Også fylkesordfører Marianne Chesak uttalte seg om planene, da med et blikk for en ny tannklinikk, noen måneder etter at det ble klart at personer født i 2000 og i 2001 når kan få halv pris hos tannlegen:

– 21- og 22-åringene får bare rabatt hos den offentlig tannhelsetjenesten, og det er derfor viktig at det er Tannhelse Rogaland som etablerer seg på campus. En tannklinikk vil også styrke studentmiljøet, sa Chesak i forrige uke.

Og tirsdag ettermiddag valgte et enstemmig fylkesting å vedta etableringen av en ny tannklinikk på Ullandhaug.

– Dette er en skikkelig gladsak! Jeg er veldig glad for at SiS har tatt et slikt initiativ overfor vårt foretak, og at vi har et så positiv og fremoverlent foretak som også ser mulighetene for en slik etablering, sa Daniel Bøhn Rayner (Ap) fra talerstolen under tingmøtet.

Fakta Hva er SiS? SiS står for Studentsamskipnaden i Stavanger, og styres av studenter. SiS jobber for at man som student i Stavanger skal ha det best mulig.

Cirka 13.000 studenter er tilknyttet SiS.

SiS tilbyr studentene i Stavanger blant annet psykososiale helsetjenester, sportssenter, barnehage, bokhandel og kafeer. Les mer

– Gjøre det enklere for studenter

Den foreslåtte byggingen ved UiS skal etter planen være ferdig til studiestarten i 2024, dersom alt går etter planen.

Under tirsdagens møte kom det fram at fylkespolitikerne ønsker at tannhelsetilbudet også skal stå klart til samme tid.

Samtlige politikere som gikk på talerstolen under behandlingen av saken, var positive:

– Det nye velferdsbygget vil gjøre Stavanger til en mer attraktiv studentby og studentregion, og det vil være veldig bra hvis vi nå kan få den fylkeskommunale tannhelsetjenesten inn i bygget.

– Det vil også være et flott supplement til de andre tjenestene som skal inn i bygget, og gjøre det enklere for studenter til å benytte seg av tannhelsetjenesten, sa Kjartan Lunde i Venstre.

Også Solveig Ege Tengesdal, KrF, la seg på samme linje:

– Dette er en positiv mulighet til å kunne tenke nytt om hvordan en tannklinikk kan samlokaliseres med andre helsetjenester. Vi tror dette blir veldig bra.

Før hun la til:

– Det er et stort behov for både tannhelsesekretærer og tannleger, og forhåpentligvis kan denne etableringen være med på å motivere flere til å velge denne utdanningen, og jeg håper også at tannhelseforetaket ser muligheten for å kunne legge til rette for lærlinger også i den nye tannhelseklinikken.

Solveig Ege Tengesdal, her flankert til venstre av fylkesordfører Marianne Chesak, sier seg svært positiv til etableringen av en tannklinikk i det planlagte velferdsbygget på UiS.

Enstemmig vedtatt

I SiS sine planer ligger det inne at tannklinikken skal legges til nordenden av det nye bygget, i 3. etasje.

Det opprinnelige forslaget viser til to behandlingsrom, hvilket ligger under kravet fra det fylkeskommunale foretaket Tannhelse Rogaland, som oppgir et minimumskrav på tre behandlingsrom.

Og det var nettopp dette Høyres Ole Ueland valgte å minne forsamlingen om, da han gikk opp på talerstolen tirsdag.

I klinikkplanen som fylkeskommunen la fram i 2021 ble det nemlig gjort vedtak om å avvikle flere mindre klinikker.

Og ved å nå starte en ny, mindre tannhelseklinikk på Ullandhaug, mener Ueland det vil kunne stilles en del spørsmål:

– Dette er noe jeg håper foretaket har tenkt gjennom, og at det her er mulig å få til et tilbud som står seg i lengden, og som har den kapasiteten det er behov for, og at den er av en viss størrelse, sa han.

Etter at runden med uttalelser fra fem ulike representanter var unnagjort, ble forslaget til slutt banket gjennom av fylkestingets ordstyrer, Marianne Chesak:

– Da har vi hatt en god debatt og høyt engasjement for denne saken. Det er ingen som har tatt til ordet for å stemme imot, så jeg drister meg til å konkludere med at saken er enstemmig vedtatt.

Nå skal planene for velferdsbygget sluttforhandles i Stavanger kommune. Etter det, og gitt at politikerne der sier seg enige, vil arbeidet med byggingen kunne starte.

Da vil etableringen av en tannklinikk ha gått det nødvendige klarsignalet fra fylkeskommunen.