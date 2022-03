Start-supporter sendt til sykehus

En Start-supporter måtte tas hånd om av medisinsk personell etter bruk av pyroeffekter i cupkampen mot Sandnes Ulf.

Start-supportere med pyroeffekter på tribunen da kampen mot Sandnes Ulf ble blåst i gang på Østerhus Arena.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

SANDNES/KRISTIANSAND: – Medisinsk personell fraktet vedkommende til sykehus. Nå har vi plukket ham opp på sykehuset og er på vei hjem i turbussen. Tilstanden hans er tilfredsstillende, opplyser supporterleder Kai Rune Karlsen i Tigerberget til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Han bedyrer at det ikke var deres medlemmer som fyrte opp pyroeffektene da kampen ble blåst i gang. Men det var altså en av deres, en mann i 40-årene, som ble rammet.

Lørdag røk Start ut av åttedelsfinalen i cupen etter at Sandnes Ulf vant 2–0, og det var hjemmelaget som var i fyr og flamme etterpå.

Tatt hånd om av Røde Kors

Men da kampen startet fant noen Start-supportere det for godt å antenne gule pyroeffekter, noe som slett ikke er tillatt.

– Var det snakk om brannskade?

– Nei, det gikk mer på pust og oksygen og inhalering, men det var ikke veldig dramatisk. Medisinsk personell fikk fraktet ham til sykehus, svarer Kai Rune Karlsen.

Daglig leder Tom Rune Espedal i Sandnes Ulf var ikke selv på kampen, men bekrefter overfor Fædrelandsvennen at det var en pyrohendelse ved kampstart, som i første omgang ble håndtert av Røde Kors.

Tom Edvardsen var fungerende sikkerhetsansvarlig for Start i Sandnes lørdag.

For øvrig henviser han til sikkerhetsansvarlig i Start. Den rollen hadde Tom Edvardsen lørdag.

– Jeg har ingen medisinsk forutsetning for å uttale meg, men kan bekrefte at det var en hendelse. Vedkommende ble tatt godt hånd om i første omgang av Røde Kors, så av medisinsk personell. Han fikk veldig god oppfølging, ble tatt ut av arenaen og fikk behandling, opplyser Edvardsen, fungerende sikkerhetsansvarlig for anledningen.

Følges opp av klubbene

Tom Edvardsen er klar på at hendelsen er uakseptabel, og sier pyrobruk blir registrert og fulgt opp.

– Så får man se hva man finner ut i etterkant, hva som kan bli konsekvensen er utenfor mitt herredømme. Oppfølgingen vil skje i samarbeid mellom de aktører som var der – det er oss, men kanskje i større grad arrangør og fotballforbundets representant, sier han til Fædrelandsvennen.

Edvardsen legger til at om det skal gis en reaksjon må man selvsagt ha tilstrekkelige bevis.

– Vi i Tigerberget har ingen befatning med dette, verken innkjøp eller oppfyring, fremholder supporterleder Kai Rune Karlsen.

Men at oppfyringen skjedde på bortefeltet, altså blant Start-supportere, kan han bekrefte.