– Jeg reagerer på den nye «skal»-tonen fra regjeringen

Ivar Halvorsen i Stavanger en én av over 70 leger fra hele landet som har skrevet et åpnet brev til regjeringen.

Leger over hele landet opplever at kommunene får skylda for at vaksineringen ikke går fort nok. – Vi reagerer på ordbruken, sier Ivar Halvorsen, kommuneoverlege i Stavanger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp