Erstatningskrav for tapt barndom: Sandnes vil styrke veiledningen

Sandnes-politikerne vil styrke veiledningen til personer som vurderer å kreve erstatning for mulige forsømmelser fra kommunen i oppveksten.

Heidi Bjerga i SV fikk ikke flertall for forslaget om ny oppreisningsordning. Men Sandnes-politikerne vil vurdere en bedre ordning for å sikre at tidligere barnevernsbarn blir bedre ivaretatt.

Ove Heimsvik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det ble klart i Sandnes kommunestyre mandag ettermiddag. Ordlyden i det enstemmige vedtaket er slik:

«Kommunestyret ber om en sak for å vurdere mulighet for etablering av en ordning som kan veilede personer som mener de har fått mangelfull oppfølging av kommunen i oppveksten. Dette skal være en nasjonal ordning. Målet må være at personer som trenger råd og veiledning kan få dette. For at prosjektet skal være fristilt kommunen skal dette plasseres nasjonalt. Administrasjonen bør blant annet se til Skien eller et annet sted som oppleves nøytralt.»

– Ikke lovlig saksbehandling

Vedtaket kommer etter at Aftenbladet over tid har stilt spørsmål rundt behandlingen av erstatningskrav for tapt barndom i både Sandnes og Stavanger. Tall for de siste årene i de to kommunene viser at nesten alle som krever erstatning får avslag.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt er en av Norges fremste eksperter på forvaltningsloven.

En av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett, jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, har levert skarp kritikk mot praksisen i de to kommunene. Han omtaler saksbehandlingen som «klart ulovlig og svært problematisk».

– Dette er ikke lovlig saksbehandling. Den forretningsmessige holdningen som tidligere barnevernsbarn blir møtt med, er etter min mening klart i strid med viktige forvaltningsrettslige regler og prinsipper, sa Bernt til Aftenbladet i forrige uke.

– Fram til vi eventuelt får en nasjonal ordning, er vi nødt til å ta vare på innbyggerne våre. Vi kan ikke la dem i stikken på denne måten, sa SVs Heidi Bjerga i debatten i kommunestyret mandag.

Ville ha oppreisningsordning

I forkant hadde Bjerga på vegne av opposisjonen i Sandnes-politikken, bestående av Høyre, KrF, SV, MDG og Rødt, lagt fram dette forslaget:

«Kommunestyret ber om en sak for å vurdere mulighet for etablering av en oppreisningsordning som kan veilede personer som mener de har fått mangelfull oppfølging fra kommunene i oppveksten. Dette bør være et samarbeid med nabokommuner. Målet må være at personer som trenger råd og veiledning kan få dette uten kostnader. For at prosjektet skal være fristilt kommunene, bør dette plasseres for eksempel hos Statsforvalteren eller et annet sted som oppleves nøytralt. Administrasjonen bør blant annet se til Skien, som innførte en ordning lokalt 16. mars 2021.»

Dette forslaget fikk bare opposisjonens 19 stemmer og falt. Partiene vedtok deretter enstemmig forslaget fra posisjonspartiene Ap, Frp, FNB og Sp, med de formuleringene som står øverst i artikkelen.

KrF-politiker Marie Ljones Brekke i Stavanger vil også ha endring.

– Fryktelig lite verdig

Også i Stavanger kan ting være på gang.

– Jeg mener det vi holder på med i dag er fryktelig lite verdig og preget av tilfeldigheter. Det bør ikke være slik at det kun er mulig å vinne fram ved å få saken behandlet av domstolen, sa KrFs Marie Ljones Brekke til Aftenbladet i forrige uke.