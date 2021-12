Ingen bønn for barnehagene på Roaldsøy og Hesby

Roaldsøy barnehage blir nedlagt. Dette ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer i utvalg for oppvekst og utdanning onsdag.

Et knepent flertall i utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger stemte for de kontroversielle nedleggelsene av to barnehager.

