Sandnes kommune er snart tomme for hurtigtester

I helgen meldte Stavanger om tomme hurtigtestlagre, og snart er også Sandnes tomme. Testpågangen er enorm, ifølge kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

Hurtigtestantallet i Sandnes har blitt redusert fra 18.000 til 4000 på en uke.

Julie Byberg Bø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter enorm pågang til hurtigtestboden på Tjensvoll i Stavanger i helgen, var lageret tomt en halvtime før stengetid.

– Vi har delt ut 2–3000 tester hver dag. Og klokken 19.30 søndag, en halv time før stengetid, var lageret tomt, sier direktør Eli Karin Fosse for helse og velferd i Stavanger kommune.

Også i Sandnes blir i disse dager kommunens siste hurtigtester delt ut.

Mandag morgen sendte kommuneoverlege Hans Petter Torvik beskjed til Statsforvalteren om at kommunen kun har 4000 hurtigtester igjen. Forrige mandag hadde de 18.000.

– Smitten har eksplodert blant barn og unge de siste ukene, dermed har testingen også økt. Vi deler ut mange tester, i mye større grad en tidligere, sier Torvik.

Mer restriktive

De fleste hurtigtestene har blitt brukt til hyppig skoletesting. For å unngå tomt lager har Sandnes kommune vært nødt til å bli mer restriktive med utdelingen.

– Nå som vi har færre tester må vi være strengere på jevnlig skoletesting. For eksempel å teste kun klassen med en smittet, heller enn hele klassetrinnet, sier Torvik.

Flere kommuner skal få påfyll av hurtigtester denne uken blant annet Stavanger og Gjesdal, men Sandnes er ikke på lista.

– Vi har hatt relativt god kapasitet fordi vi nok hadde en strengere indikasjon i startfasen enn andre kommuner på utdeling av tester. De som valgte å dele ut på bensinstasjon eller kjøpesentre har nok gått fortere tom, sier han.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik mener det haster å få tak i flere hurtigtester.

Frykter sprengt kapasitet

– Hvordan kan dere skaffe flere tester?

– Kommuner med mye tester må nok omfordele til oss med mindre. Eventuelt må vi bruke av Statsforvalterens kriselager, men etter hva jeg har hørt er det også begrenset, sier Torvik.

Konsekvensen av å gå tom for hurtigtester er at folk med symptomer og nærkontakter ikke får testet seg like raskt som tidligere.

– Uten hurtigtester blir flere forskjøvet over til ordinær PCR-testing. Da frykter vi at kapasiteten til laboratoriet på sykehuset blir enda mer sprengt, og da får folk vite resultatene sine senere enn ønskelig, sier han.

Torvik mener det haster å få tak på nye hurtigtester.

– Det er ikke lenger håp om å stoppe smitten, men begrense for å unngå en kjempehøy bølge. For å unngå at helsetjenesten kneler, må vi prøve å spre smitten utover.