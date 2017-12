Slik skal Sandnes få flere i form

To av dem er snø til anklene og kulde som setter seg i marg og bein.

Likevel lyser flomlyset opp drøyt 40 mosjonister som beveger seg i ujevnt tempo på det hvite underlaget.

Friidrettsgruppen i Sandnes Idrettslag, som har har brødrene Ingebrigtsen i stallen og i år stilte med 25 utøvere i NM, har ikke tidligere hatt tilbud for mosjonister. Men i november startet de opp med to ukentlige treninger. Målgruppen er folk som allerede liker å løpe og de helt utrente, som bærer på en drøm om å komme i litt bedre form.

Inspirert av Sprek

-Responsen har vært overveldende, og siden oppstart har vi vært mellom 40 og 70 personer på treningene. Det er tydelig at dette har vært et etterlengtet tilbud i vårt distrikt, forteller friidrettssjef i Sandnes Idrettslag, Geir Eikeskog, som sa opp jobb i oljå for å jobbe med friidrett.

Fakta: Her er eksempler på to av deres treningsøkter. Kortintervaller: Ti minutter Oppvarming. Serie 1: 5 ganger 15 sekunder, pluss 5 ganger 45 sekunder. Serie 2: 5 ganger 90 sekunder. Serie 3: 5 ganger 15 sekunder, pluss 5 ganger 45 sekunder. Pauser: Halvparten av arbeidsperiode. Mellom seriene: 2 minutter. Nedjogging. Langintervaller: Oppvarming. 4 minutter, 2 minutter aktiv pause, 2 minutter, 1 minutt aktiv pause. Gjenta to ganger. 3 minutter, 90 sekunder aktiv pause, 2 minutter, 1 minutt aktiv pause. Gjenta 2 ganger. Nedjogging.

Inspirasjonen har han hentet fra Leif Inge Tjelta, dosent i treningslære ved Universitetet i Stavanger, og ildsjel i Aftenbladets Sprek-prosjekt.

Sprek går ut på å ha to ukentlige fellestreninger, hvor deltakerne løper intervaller. Treningene i Sørmarka i Stavanger, foregår i en kort rundløype, og på den måten får alle -uansett form - delta i fellesskapet.

Saken fortsetter under bildet:

Anders Minge

Slik er det også i Sandnes, hvor mosjonistene løper på friidrettsbanen som omkranser Sandnes Ulfs hjemmebane.

Plenen er å ha trening hver tirsdag og torsdag framover. Etterhvert også langtur i helgene

Trenes av ultraløper

Cecilie Klungtveit leder treningene. Hun legger opp til at øktene skal kunne tilpasses alle nivå.

-Jeg ønsker å spre løpe- og idrettsgleden. Det er så lett, snør på deg skoene - så er du i gang, stråler hun.

Saken fortsetter under bildet:

Anders Minge

Selv satser Klungtveit seriøst på maraton- og langdistanseløp. Målet er VM i ultraløp.

-Begge dagene løper vi intervaller. Tirsdagene har vi korte intervaller for å få opp hurtigheten, mens torsdagene løper vi dem noe lenger, slik at vi får opp kondisen og utholdenheten. De som kanskje ikke har trent noe særlig tidligere kan ta litt lenger pause mellom intervallene eller gå i stedet for å løpe, forklarer hun.

-Hva er trikset for å gidde å trene?

-Jeg tror mange setter seg for høye mål, trening må være gøy og variert. Ikke tenk at du må sette ny personlig rekord eller løpe på en viss tid. Dessuten gir trening sammen med andre god motivasjon.

Saken fortsetter under bildet:

Anders Minge

Mor og datter Aud Samnøy Eidsvåg og Synne Eidsvåg er veldig fornøyd med det nye tilbudet, og har funnet motivasjonen som Klungtveit snakker om.

-Terskelen for å være med er lav, treningen passer for alle. Dessuten er det utrolig herlig å komme en plass hvor en trener forteller oss hva vi skal gjøre. På sånne dager som dette - hvor været ikke spiller helt på lag - er terskelen på å trene ute rimelig høy. Da er det ekstra motiverende å ha noen å trene sammen med, sier de.

Geir Eikeskog har ingen målsettinger om å trene opp deltakerne til å delta i mosjonsløp, men heller ha noen årlige temakvelder hvor de tar for seg emner som skadeforebygging og løpeteknikk.

-Folk skal ikke føle at de tvinges inn i mosjonsløp på grunn av at de har begynt å løpe. Vi ønsker først og fremst å bidra til bedre folkehelse, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Anders Minge

Livforsikring

-Fantastisk, endelig får også vi gamle lov til å løpe, utbryter Harold Downham.

I 20 år har han vært med i Sandnes Idrettslag, men da som far til aktive barn. Nå er det hans tur til å spisse formen.

-Å få konstruktiv trening, samtidig som vi har det sosialt, er helt suverent. Når jeg løper alene, slakker jeg av. Her, når noen pisker meg litt og blåser i fløyta, gir jeg litt ekstra, sier han.