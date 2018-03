Ap-veteran Karen Irene Stangeland er død

Stangeland var en av de store veteranene i Sandnes Arbeiderparti. Hun ble valgt inn i bystyret i 1983 og har siden den gang engasjert seg aktivt i politikken både i Sandnes og i fylkestinget. Hun har sittet i bystyret helt frem til sin bortgang, kun avbrutt av noen perioder på fylkestinget.

Hun var gruppeleder for Sandnes Arbeiderparti og leder av Rogaland Arbeiderparti i flere perioder. Hun var også vararepresentant til Stortinget i to perioder.

Likestilling og sosiale og kvinnepolitiske spørsmål var viktige kampsaker for Stangeland. Hun har arbeidet med disse utfordringene lokalt, sentralt og internasjonalt.

Stangeland var utdannet sykepleier og radiograf, og jobbet blant annet ved Sandnes sykehus. Hun var en av de som kjempet hardt mot nedleggelse av sykehuset i sin tid. Hun hadde et brennende engasjement for de syke og svake, og var en svært aktiv politiker i utvalg for helse og sosialsaker.

Ordfører Stanley Wirak skriver blant annet dette i sitt minneord:

«For meg var Karen Irene en god samtalepartner og venn. Hun hadde klare standpunkter og hun nølte aldri på hva som var rett. Den siste samtalen hadde jeg med henne for noen uker siden og også da var hun levende opptatt av vårt ansvar for de som har det vanskeligst i samfunnet. Vi er alle blitt fattigere etter hennes bortgang og hun vil bli dypt savnet.»

Karen Irene Stangeland bisettes fra Sandnes kirke 15. mars.