Rogalands utsendte håper at Rogaland blir en del av Nye Vestlandet

Først stemte Marianne Chesak (Ap) mot å kontakte departementet og Stortinget for å hindre at Hordaland og Sogn og Fjordane tar navnet Vestlandet. Så ble hun sendt til Oslo for å hindre at det skjer. Etter møtet var hun åpen om håpet om at Rogaland blir en del av Nye Vestlandet.