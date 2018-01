Bil truffet av isflak fra lastebil

– Det smalt godt, sier Polster. Til daglig er han rådmann i Kvitsøy kommune.

Ca. 70 meter før Mastrafjordtunnelen møter Polster en lastebil. Et flak av is og snø løsner fra taket på lastebilen og treffer fronten på bilen.

– Jeg har ikke sjekket skadene, og vet ikke helt hva reparasjonene vil koste. Men lyktene er knust.

Han er glad ingen ble skadet i hendelsen.

– Skadene på bilen tar jeg ikke tungt. Det som hadde vært skummelt var om isflaket traff en bil inne i tunnelen med en uerfaren sjåfør bak rattet. Eller en syklist eller gående. Jeg anslår isflaket til å ha vært en meter i diameter. I mellom 70 og 80 kilometer i timen kan det gjøre stor skade, sier Polster.

Han ønsker svar på hvor mye ansvar lastebilsjåførene har for å sjekke at kjøretøyene er frie for is før de legger ut på veien.

– Det er jo mye oppmerksomhet rundt at vanlige bilister skal være flinke til å børste vekk snø og skrape vinduer. Er det fokus på farlig is på takene til tyngre kjøretøy ved kontroller? Er lastebilsjåfører pålagt å sjekke dette før de starter turen, spør Polster.

Hendelsen skjedde mandag morgen.

– Om det hadde vært mulig hadde det vært fint å komme i kontakt med lastebilsjåføren, sier Polster som ikke bærer nag til sjåføren.

Få saker

– Det er ikke ofte vi får inn slike saker. Det kan ha med at det ikke er ofte vi har så vinterlige forhold i distriktet som vi har hatt de siste dagene, sier seksjonsleder for trafikk ved Sør Vest politidistrikt, Rune Svensen, som kun kan uttale seg på generelt grunnlag.

– Hvem har ansvaret for at lastebilen er isfri?

– Hovedansvaret ligger hos sjåføren. Generelt er man alltid ansvarlig for at kjøretøyet er forsvarlig å ta i bruk. Vi stopper folk hvis vi på kontroll ser at det er mye snø og is på takene. Utover det er det ikke noe vi har spesielt fokus på, sier Svensen.

Statens vegvesen opplyser at sikkerheten er viktigst og at deres kontrollører sjekker is og snø på taket av vogntogene ved kontroll. Om det oppdages is på takene må isen fjernes før lastebilen får kjøre videre.

Det har ikke vært mulig å spore opp lastebilen som mistet isflakene mandag morgen. Lastebilen skal ikke ha stoppet etter hendelsen. Aftenbladet har vært i kontakt med Norges Lastebileier-Forbund. De hadde ikke anledning til å kommentere saken.