Ny rekord for 100-ugå

– Det har vært en helt utrolig uke, sier prosjektleder for 100-ugå, Anne Paulsen.

– Kanonbra

Målet var å selge like mange retter som det er innbyggere i Sandnes kommune. Per 31. januar bodde det 77.057 personer i kommunen, antallet retter til 100 kroner servert forrige uke ble altså 83.298. Det er en solid oppgang.

– Vi hadde som mål å servere like mange retter som innbyggere i Sandnes i september. Men da vi sjekket innbyggertallet nå i februar hadde det gått opp. Derfor trodde vi ikke at vi skulle klare å nå målet, sier Paulsen.

– At vi klarte det likevel er kanonbra og utrolig kjekt.

Stor økning

Økningen fra februar 2018 er på hele 20 prosent, og økningen fra september i fjor er på 16 prosent.

For ett år siden, i februar 2018, ble det solgt 69.522 retter på 100-ugå.

Under 100-ugå i september i fjor, ble det servert 71.265 retter.

Denne gangen var det 11. gang det ble arrangert 100-ugå ble i Sandnes.

– Det har vært en fantastisk uke, med mye folk i byen, selv mandag og tirsdag, som normalt er rolige dager. Spisestedene har meldt om travle dager med ekstra bestillinger av råvarer og rekordmange solgte retter for mange, forteller Paulsen.

Her kan du lese Aftenbladets anmeldelser av alle rettene.

Populært med vegetar

Denne gang var det mange av spisestedene som satset på vegetarretter.

– Over 20 av spisestedene hadde et kjøttfritt tilbud på menyen, og vi opplever at det har blitt veldig godt mottatt blant gjestene, forteller Paulsen.

Hun tror folk har turt å prøve de spesielle rettene, og at restaurantene har turt å satse på det litt uvanlige.

– Både restaurantene og gjestene har utfordret seg selv, og det har vist seg å være vellykket.

Disse solgte flest retter:

Spisested Antall solgte retter Endring fra september Gamlaværket 6808 22 prosent 2. Hereford Biffstue 6464 - 3 prosent 3. Hekkan 5390 31 prosent 4. nOi 4340 79 prosent 5. Delikatessen By Foodfighters 3750 11 prosent

Gamlaværket gikk rett til topps på lista med sin «røkt langtidsbakt biff av brisket fra Jæren», som det måtte lages over 6800 porsjoner av. Vinneren var tett fulgt av «Biff indrefilet av norsk storfe» fra Hereford Biffstue.

Driftsansvarlig ved Gamlaværket, Bente Andersen, var ikke klar over at restauranten hadde solgte flest retter da Aftenbladet ringte.

– Hurra, utbrøt Andersen.

– Helt fantastisk. Da var det virkelig verdt strevet.

Andersen forteller at det har vært stor pågang hele uken.

– Det har vært mange gjester innom i år, også i ukedagene. Det tyder på at restauranten har klart å treffe på smak og mengde under årets 100-ugå.

Flere av stedene har økt fra 100-ugå i september. Nedgangen for Hereford skyldes nok en time kortere åpningstid.

Les også:

Noi var Folkets favoritt

I løpet av uka har over 2000 gjester stemt frem sin favorittrett blant spisestedene. Resultatet viser at vegetarretten «Rett og slett» fra Noi har vært en innertier, sammen med suppebuffeten til BådeOg.

På en skala fra 1 til 6 fikk Noi hele 5,65 poeng i snitt av de som stemte.