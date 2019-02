Datter (16) råkjørte - far fratatt lappen

Mandag kveld stanset en politiet en bil ved Solasplitten etter at kjøringen ble oppfattet som for fort og for aggressiv. Det viste seg at det var en far og hans 16 år gamle datter var ute på øvelseskjøring. Den 16 år gamle jenta satt bak rattet, mens faren, som var ledsager, fikk førerkortet beslaglagt som følge av råkjøringen.

– Patruljen foretok en gjennomsnittsmåling av denne bilen over nesten tre kilometer på motorveien. Bilen hadde en gjennomsnittsfart på 118 kilometer i timen i 90-sonen. I tillegg hadde den ikke speil som er påkrevd for øvelseskjøring, og hadde for kort avstand til bilene foran. Generelt var det en aggressiv kjøremåte, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt.

Både far og datter er avhørt, og politipatruljen har opprettet sak. Far er fratatt lappen. Det opprettes sak på både fører og ledsager, og det kan føre til forelegg for begge, samt sperrefrist for fører. Dette vil det bli tatt stilling til etter endt etterforskning.

– Jeg vil gjerne oppfordre ledsagere til å foreta kjøreopplæring på en skikkelig måte. Det skal kjøres fint, og uten risiko, sier Strand.