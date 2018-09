Sov ute, sank sopp og sitt rundt et bål i helga

Lørdag starter Friluftslivets uke 2018. Over hele landet skal folk ut i naturen for å gå på tur, sanke sopp, sove under åpen himmel og sitte rundt leirbår.

Aktivitetsløyper og rebusløp for barn, blåturer for voksne og trim spesielt tilpasset voksne over 60, står også på programmet i Rogaland.

Her i fylket går over 70 frilufts-arrangementer av stabelen fra 1. til 9. september.

Mange skal sove ute

Uken starter med sove-ute-aksjonen #nattinaturen på lørdag.

– Det spiller ingen rolle om man setter opp teltet i hagen eller på fjellet, henger opp hengekøya i skogen bak huset, eller rett og slett bare drar dyna ut på balkongen for én natt, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal, i en pressemelding.

Kristian Jacobsen

Han oppfordrer folk til å ta barna med på teltovernatting.

– Og man trenger ikke å overkomplisere - for et barn vil en telttur i hagen fremstå som et like stort eventyr som noe annet, sier Heimdal

I fjor sov opp mot 100.000 nordmenn ute denne lørdagskvelden. Arrangørene håper på ny sove ute-rekord, og været behøver ikke skremme noen. Ifølge Yr.no blir det opphold, lite vind og om lag 12 grader i Stavanger-distriktet natt til søndag.

Her er noen av arrangementet i Rogaland:

Natt i naturen:

I Brekko arrangeres natt i naturen av Jæren friluftsråd lørdag 1. sept.

På Randaberg arrangerer speidergrupper natt i naturen lørdag kveld

På Ølberg inviterer speidergrupper til åpningen av Friluftslivets uke og natt i naturen på Ølberg.

Sopp-kontroll:

Søndag 2. sept. er det soppkontroll i Brekko, ved Mostun Natursenter i Stavanger og i Rogaland Arboret.

Jon Ingemundsen

Kristian Jacobsen

Tirsdag arrangeres sopptur i Njåskogen

Fjellturer:

Stavanger turistforening inviterer til blåtur søndag 2. sept.

Stavanger turistforenings onsdagstur er Heddåturen!

Sandnes tur og trim inviterer også til fellestur onsdag

Torsdagsturen med torsdagsgjengen i Egersund

Panoramatur til Pilå og Rennesøyhodnet lørdag 8.sept.

For barn og familier:

Sandnes Turlag inviterer søndag til kjekk natursti på Gramstad.

I Ryfylkes inviteres også familier til natursti ved Preikestolen Fjellstue søndag.

Ved Melsvatnet i Time arrangeres aktivitetsløype søndag 2. sept.

Geologidag for hele familien arrangeres ved Stokkaleitet i Stavanger søndag

Friluftsaktiviteter for familien ved Vannbassengene i Egersund, også søndag 2. sept.

Kultur:

Sandnes Turlag inviterer til konsert med Randi Tytingvåg Trio på Gramstad søndag 2. sept.

Her kan du lese mer om alle arrangementene som skal foregå i Friluftslivets uke i Rogaland (ekstern lenke).

Det er paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv og dens 17 medlemsorganisasjoner står bak markeringen av Friluftslivets uke 2018.