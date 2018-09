Fortalte om fryktkultur i menneskerettighetsorganisasjon

Kameraovervåkning av de ansatte. Konfrontasjonsmøter for å psyke ut medarbeidere. Frykt for at ledelsen hacket private mailkontoer. Det var et spesielt arbeidsmiljø i en menneskerettighetsorganisasjon i Hillevåg, slik det beskrives av en tidligere ansatt.