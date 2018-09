Karim Hamed Saffaran valgt som leder i nye Sandnes KrF

Mandag ble KrFs lokallag i Forsand og Sandnes lagt ned, for å gjenoppstå til nye Sandnes KrF. Saffaran blir det nye lokallagets første leder.

40-åringen bor i Sandnes og er født og oppvokst i Teheran i Iran. Han er gift, har to barn, og er utdannet sivilingeniør. I dag jobber han med boreoperasjoner i oljeindustrien, og er engasjert i fagforeningen på arbeidsplassen. Fra Iran har han bakgrunn som ungdomspastor, og i dag er han også leder av det kirkelige fellesrådet i Sola.

Rogaland KrF

– Samfunnet trenger et sterkt sentrumsparti som KrF som ser hvert enkelt menneske, og verdsetter dem. Vi trenger et parti som tør å spre budskapet om at du er nok god som du er, og at du er verdifull uavhengig om du er frisk eller syk, rik eller fattig, ung eller gammel, sier Saffaran.

– Hvis man vil forandre noe og hvis man skal få noe til, så nytter det ikke å bare å sitte på sidelinjen og være misfornøyd. Man må komme på banen og aktivt bidra med noe selv. KrF har gjort masse godt arbeid gjennom alle år både lokalt, regionalt og nasjonalt. KrF står for gode verdier og et godt politisk budskap som jeg har lyst å jobbe for, legger han til.

Med seg i det nye styret fikk Karim Hamed Saffaran med seg Monica Angelsen (Sandnes), Siv Fossan (Forsand), Magnus Tekse (Sandnes) og Eirik Høllesli (Forsand). Thone Eldøy (Sandnes) og Annbjørg Strøm Haukalid (Forsand) ble valgt som varamedlemmer.

– Vi har mange flinke folk i KrF. Vi skal jobbe å få bedre innflytelse i Sandnes-politikken. Vårt parti har en politikk for alle. Alle er like mye verd, og vi må lage et samfunn som hegner om dette, avslutter Saffaran.