Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad til Stavanger fredag før skjebnevalg i KrF

Med 16 delegatplasser hver blir Rogaland og Agder de største fylkesdelegasjonene til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Der kan KrFs 193 spesielt utvalgte delegater potensielt avgjøre KrF-leder Knut Arild Hareides framtid.

Flere kommentatorer samt KrF-medlemmer som Finnøy-ordfører Henrik Halleland har lagt til grunn at Hareide ikke kan fortsette som leder dersom et landsmøteflertall trosser hans råd om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp og dermed bidra til å kaste Erna Solbergs regjering.

Samtidig har han åpnet for å sitte i regjering med Frp. Allerede i april 2017 omtalte Aftenbladet at Hareide angrep både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg - og åpnet for å sitte i regjering med begge.

Nestleder Olaug Bollestad vil forbli på borgerlig side - i tråd med KrF-flertallets tradisjoner på Sør- og Vestlandet.

Medlemsvekst

Ap-vennlige krefter mobiliserer imidlertid for at Hareide skal bli hørt. Sånn sett kommer partilederen «hjem» til flere av sine egne når han og Bollestad fredag gjester et utvidet medlemsmøte i Nye Stavanger KrF.

Selve møtet blir trolig lukket for pressen, som imidlertid får tilgang før og etter at Hareide og Bollestad har sagt sitt. Også utvalgte andre lokallag er invitert.

Bare siden fredag har Rogaland KrF fått 84 innmeldinger, men «bare» fem utmeldinger. Det er ukjent i hvilken fløy majoriteten av de nye medlemmene vil ta plass. Totalt har fylkeslaget per mandag 4393 medlemmer.

Nasjonalt har 684 medlemmer meldt seg inn siden fredag, mens 58 har meldt seg ut, opplyste Knut Arild Hareide på Twitter onsdag.

– Jeg skal ikke si at jeg ikke akkurat savner oppmerksomhet for tiden, sa Hareide fra Stortingets talerstol onsdag. Nasjonalforsamlingen svarte med lett humring.

Hareide-vennlig allianse

Blant «venstre-alliansen» i Nye Stavanger KrF finnes blant andre lokallagsleder Inge Takle Mæstad og nestleder Tone Therese Paulsen.

– Vi ønsker å få en diskusjon og forankre prosessen i organisasjonen. Det er viktig å la medlemmer få en arena til å uttrykke tro og tvil, sier Mæstad.

– Vet du om Stavanger er på Hareide- eller Bollestad-linjen?

– Nei, det er ulike meninger. Vi har ikke foretatt en opptelling, sier han.

Dette blir trolig først klart på et ekstraordinært lokallagsmøte 16. oktober. Her skal Stavanger velge sine ni delegater (pluss Mæstad) til et ekstraordinært fylkesårsmøte i Rogaland 20. oktober.

Ekstraordinære møter

Fylkesårsmøtet er berammet, men møtested er fortsatt uavklart, utover at det blir på Nord-Jæren, opplyser fylkessekretær Olav Eggebø Aanonsen.

Før 20. oktober skal KrFs 22 lokallag beslutte hvem de sender til et potensielt skjebnesvangert fylkesårsmøte.

De viktigste lokallagene her blir:

Nye Stavanger (671 medlemmer/9 ordinære delegater)

Sandnes (slått sammen med Forsand, 592 medlemmer/åtte ordinære delegater)

Karmøy (424 medlemmer/sju ordinære delegater)

Hå (367 medlemmer/sju ordinære delegater)

Som følge av det interne partidramaet har Rogaland KrF valgte å framskynde nominasjonsmøtet før lokalvalget fra 2. november til det ekstraordinære fylkesårsmøtet 20. oktober.

Før lunsj behandles nominasjonslisten. Så behandles KrFs veivalg. Fylkeskontoret har bedt om innspill på delegater til det ekstraordinære landsmøtet, og en valg- og nominasjonskomité vil legge fram en innstilling på 24 navn til totalt 16 plasser.

Delegatene kan også komme med benkeforslag. Olaug Bollestad tiltrer ikke som nestleder, men har «fulle rettigheter» i møtet som stortingsrepresentant. Det samme har Solveig Ege Tengesdal som fylkesordfører.

Samlet flokk eller fristilte delegater?

Det ventes blant annet en diskusjon på om delegatene må stemme samlet eller blir fristilt. Spørsmålet er reist også i andre deler av partiorganisasjonen. Eksempelvis skriver Bergens Tidende at fylkestopp Beate Husa (KrF) vil at alle delegater fra Hordaland skal gjenspeile flertallets syn (krever abonnement).

– Den diskusjonen kommer uansett. Det har vi forberedt lokallagene på, sier Aanonsen.

– Enten må de 24 personene tilkjennegi sitt syn før de velges, eller så må årsmøtet si at uansett utfall møter en samlet delegasjon fra Rogaland (med ett og samme syn). Det går også an å se for seg en prøvevotering for å se hvor landet ligger og foreta valg av delegater ut fra det.

– Og alt skal avgjøres av simpelt flertall (det som oppnår flest stemmer)?

– Ja.

– Er det lagt føringer for om det bør være lukkede dører på det ekstraordinære fylkesårsmøtet?

– Det har aldri vært noe praksis for å lukke fylkesårsmøtet.

– Det taler for et åpent møte?

– Ja, jeg mener det vil være rart om vi skulle lukke det. Jeg kan ikke se at det er sterke nok argumenter for lukkede dører, sier Aanonsen.

– Det er ikke slik at Stavanger-møtet er viktigere enn andre møter, men i politiske partier får man ofte inntrykk av at det er langt fra grasrota til besluttende organer. Når det er krevende beslutninger som står for tur, er det viktig at partiledelsen kommer seg ut og kjenner på trykket, sier fylkessekretæren før Hareide-visitten.

Geir Søndeland

Velger ny nestleder i Rogaland

20. oktober skal fylkeslaget også velge ny 2. nestleder etter at Dag Inge Aarhus i august meldte overgang til Høyre.

Han understreker at partibyttet ikke har noe med prosessen som pågår nå å gjøre.

– Dette skyldes et litt ulikt ståsted politisk, men ikke noe med hensyn til prosessen i KrF nå. Jeg har ingenting usagt med noen verken i styret eller i fylkeslaget, sier Aarhus til Aftenbladet.