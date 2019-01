Fra 1. januar har man kunnet betale med Autopass-brikken på ferja mellom Mortavika og Arsvågen. Det gamle ferjekortet kan ikke brukes etter 31. januar.

Aftenbladet har her laget en stort guide til hvordan det foregår.

Mange har spørsmål til den nye betalingsløsningen. Vi ba derfor Skyttel, som håndterer Autopass-ordningen for ferjene, om å svare på spørsmål fra Aftenblad-leserne.

Se spørsmål og svar under faktaboksen.

Fakta: Autopass for ferjer - kort oppsummert Autopass for ferje er en nasjonal avtale som gir rabatt på de fleste ferjer i Norge. (se oversikt her )

) En avtale med Autopass for ferje krever at det innbetales et forskuddsbeløp.

Når man betaler inn forskudd til Autopass for ferje, gjelder forskuddsbeløpet for både kort og brikker registrert på avtalen.

På noen ferjer tar man betalt via brikke, mens på andre tar man betalt via Autopass-ferjekort.

Alle billetter, enten de er belastet via kort eller brikke, vil trekkes på avtalen hos Autopass for ferje.

Ny faktura sendes ut når det er 25-30% igjen av innbetalt forskudd.

For hvert Autopass-ferjekort belastes et engangsgebyr på kr 50,-. Dette trekkes fra på forskuddsavtalen.

Autopass-ferjekort skal være knyttet til ett kjøretøy og kun benyttes for betaling av ferjebilletter for dette kjøretøyet. Kilde: Skyttel

Jeg ble usikker på om hele ordningen var lagt på is da jeg så bommen foran Autopass-feltet i dag. Det så stengt ut. Vanligvis er det jo ikke en fysisk bom i andre forbindelser hvor man bruker Autopass. Et informativ skilt med at «Bommen åpnes for Autopass-brukere» eller noe sånn hadde hjulpet, hadde det ikke?

Det skal være godt skiltet at det er Autopass i feltet. Bommen vil gå opp når brikke leses. Man skal kjøre rolig frem mot bommen. Gitt de utfordringer som har vært i starten, vil trolig skilting utbedres på de samband der dette har vært et problem.

Hva med motorsykkel med eller uten sidevogn eller tilhenger?

Motorsykkel betaler full pris på samband med brikkebetaling. For samband med bruk av Autopass-ferjekort kan man tegne avtale med Autopass for ferje og få 50% rabatt på MC.

Når vi kjører el-bil, anbefaler dere å bruke autopassbrikken eller kjøpe det nye forhåndsbetalte ferjekortet? Hvordan håndterer disse ordningene at el-biler betaler halv pris?

El-bil-brukere bør skaffe avtale med Autopass for ferje. Autopass-brikke gir da opptil 50% rabatt på ferjer med brikkebetaling. På ferjer som ikke tar brikkebetaling brukes Autopass-ferjekort som knyttes til samme konto. Dette kortet gir samme rabatt som brikke knyttet til Autopass-ferje avtale.

Dersom en ikke tegner avtale med Autopass-ferje får man 10% brikkerabatt på ferjer som har brikkebetaling. På ferjer som ikke har brikkebetaling, får man ikke rabatt.

Hos Fjord1 går det å betale med brikken, men ikke hos Norled, hvorfor ikke begge selskapene, hvem eier bommene?

Det er kontrakten til den enkelte ferjeoperatør som styrer dette. På noen av Norled sine kontrakter vil det komme brikkebetaling fra 2020. På alle Norled og Fjord1 sine ferjer kan man imidlertid bruke Autopass-ferjekort nå.

Jeg har vær godt fornøyd med rabattkortet slik det har fungert. Jeg har selv flere biler, bla et par sommer/veteranbiler i tillegg til en motorsykkel som jeg bruker av og til. Ved spesielle behov hender det også at jeg låner en bil av venner/nabo. Slik jeg forstår det, kan jeg nå kun registrere to stk biler/kjøretøy på mitt abonnement/brikke, og at rabattkort kun skal fungere for de samme to biler? Har vanskelig for å forstå at det kan være slik ... Venter derfor spent på hyggelig avklaring, evt. forbedring av systemet.

Dette er noe som er regulert gjennom regulativer som er fastlagt av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen. Prinsippet blir det samme som for bompenger der man har en brikke i hvert kjøretøy.

Har lest gjennom avtalevilkårene på autopassferje.no. Disse er ikke enkle å forstå. De er generelle og vanskelig å forstå. Der brukes kryssreferanser mellom definisjoner og vilkår. Et eksempel er hva som egentlig er Brikken sammenlignet med Autopass-ferjekort. Videre kan det forstås at en må inngå en rabattavtale for hvert fergesamband. Jeg trodde at Autopass-ferjekort var nok en avtale på min Autopass-brikke. Hvem er egentlig Sentral tjenesteleverandør?

Når man inngår avtale med Autopass for ferje, vil man kunne oppnå 50 prosent rabatt på ferjeturer. For å få rabatt på ferjer med brikkebetaling, må man ha en brikke knyttet til avtalen. For å få rabatt på ferjer som ikke har brikkebetaling, må man bestille et Autopass-ferjekort. Om man har både brikke og Autopass-ferjekort knyttet til avtalen sikrer man rabatt på de fleste ferjer i Norge. Alle billetter blir trukket fra det samme forskuddsbeløpet som betales inn.

Sentral Tjenesteleverandør er den som utfører oppdrag for Statens vegvesen med administrasjon av kunder i Autopass for ferje. Dette er en jobb som er satt ut på anbud. Skyttel AS vant anbudet i 2017, og har nå funksjonen som Sentral Tjenesteleverandør på vegne av Statens vegvesen.

Har ferjekort fra Fjord1 som ikke er brukt opp. Gis det full rabatt med dette kortet inntil det er brukt opp? Evt. kan beløpet overføres til ny avtale? Ved innlevering av gammelt kort får vi depositumet refundert?

Verdien i gamle kort kan ikke overføres til ny ordning. Beløpet må enten brukes opp inne overgangsperioden er over (ut januar på ferjer med brikkebetaling og ut juni på andre ferjer). Det gamle kortet kan man fylle på ut mars 2019. Ønsker man å få refundert restbeløpet – må dette gjøres hos det selskapet som har utstedt kortet.

Jeg spurte om jeg må ha to Autopass-brikker i bilen nå. Nei, ble det sagt, jeg kan knytte avtalen for ferjen opp til den brikken jeg har for Nord-Jæren. Hvordan gjøres dette?

Har du en brikke fra før, vil denne blir knyttet opp mot avtalen når du registrer avtale hos Autopass-ferje. Dersom du ikke ønsker avtale hos Autopass for ferje, vil brikken fortsatt kunne brukes på ferjer med brikkebetaling – og du blir belastet for ferjeturen via din avtale hos bompengeselskapet. Du får 10% på brikkebetaling dersom du ikke tegner avtale med Autopass for ferje.

Har 2800,- igjen på kortet, hvordan får jeg dette refundert? reiser jevnlig bare fire- fem ganger I året med sambandet.

Gamle kort får man refundert hos det selskapet som har utstedt kortet.

Hva med el-biler? Vi har allerede autopass brikke som vi (foreløpig) kjører gratis gjennom bomringen i Nord-Jæren med. Må man betale inn et forskudd på 3500 for el-biler også? Med halv takst av vanlig ferjepris som utgangspunkt og med ekstra rabatt for autopass-avtale vil en vel ha betalt forskudd for årevis om man bare reiser med ferje rundt 10 ganger i året..? Og kan en koble sammen en avtale for flere biler? Vi har en el-bil og en fossil bil - går det an å koble el-bilen også opp til samme ferje-avtale som fossil-bilen?

For å få full rabatt på el-bil må man betale inn samme forskudd som «vanlig» bil. Har man en el-bil og en fossil bil kan disse ligge på samme avtale – og bruke av samme forskudd.

Det står at gamle ferjekort fortsatt kan brukes, men får man med rabatten på disse ?

De gamle kortene skal fungere som tidligere og gi samme rabatt som tidligere – i overgangsperioden.

Vi har fått oss nytt ferjekort og betalt inn forskuddet til Autopass/Ferde. Det var lett å få til. Men logg inn på Autopass-kontoen min får jeg ikke til. Snakket med flere som har samme problemet. Hva kan det skyldes?

Har dere fått nytt Autopass-ferjekort så skal forskuddet være betalt inn til Autopass for ferje (v/Skyttel AS). Ikke Ferde AS.

For å logge inn på kontoen etter at du har registrert avtale skal du inn på https://minside.autopassferje.no/logg-inn. Her legger du inn mobilnummeret og skal få tilsendt en pinkode for pålogging.

Vi bruker også ferje sambandet Sandvikvåg – Halhjem. Må vi registrere Autopass-brikken hos Torghatten også, og betale forskudd der og?

Så lenge du har registrert brikken inn på Autopassferje.no så skal den gi full rabatt på Sandvikvåg – Halhjem.

Får man automatisk ny regning når de 3400 kronene på Autopass-avtalen er (nesten) oppbrukt i god tid uten at man er nødt å betale hele prisen når man kjører gjennom, eller må en følge med selv?

Forskuddsbeløpene økte til 3500,- etter nyttår. Men ja – du vil få ny faktura når det er 25-30% igjen av saldoen.

LES OGSÅ: