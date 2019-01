Varsler kampvotering i Stavanger KrF

– Jeg kan garantere at det blir benkeforslag og kampvotering på nominajsonsmøte 29. januar, sier Marit Hølland Paulsen.

I oktober ble det kjent at nominasjonskomiteen i Nye Stavanger KrF foreslår Henrik Halleland på toppen av KrF-lista. Halleland er i dag ordfører i Finnøy.

For nominasjonskomiteen sto det mellom fire kandidater: Henrik Halleland, Inge Takle Mæstad, Anne Kristin Bruns og Marie Ljones Brekke.

Bruns er først opp på andreplass. Mæstad er foreslått på tredjeplass.

I går uttalte imidlertid Mæstad til Aftenbladet at han ikke er interessert i tredjeplassen. Han mener det vil bli for krevende å kombinere politikk med familie og en stilling som daglig leder.

– For meg var det enten en topplassering med mulighet for å drive politikk på heltid eller å ikke være med i det hele tatt. Det er også signalisert både i samtale med nominasjonskomiteen og på et medlemsmøte underveis i prosessen, sa Mæstad til Aftenbladet.

Han har også gitt beskjed om at han heller ikke ønsker å ta gjenvalg som leder i Nye Stavanger KrF.

Marit Hølland Paulsen mener en KrF-er fra Stavanger bør ha førsteplassen på lista, og kommer til å foreslå Mæstad.

– Han kjenner Stavanger-politikken best. Vi har flere dyktige politikere, men jeg mener Inge utmerker seg. Han gjør også en god jobb som leder av partiet. Han er rolig, stødig og har stor tillit - og han er i riktig alder. Han har også erfaring som statssekretær. Jeg får mange tilbakemelding fra folk som deler mitt syn, mange er oppskjørtet og liker ikke tanken på at Mæstad kan trekke seg, sier Hølland Paulsen.

Om Mæstad kan kapre førsteplassen vil hun likevel ikke spå.

– Jeg frykter at dette kan utvikle seg til en kamp om rød og blå side i partiet, det vil være synd. Det viktigste er at den dyktigste politikeren vinner, sier Hølland Paulsen.

Mæstad har stått ved Hareides side, mens Halleland i Finnøy har representert den blå fløyen som vil inn i regjering.

– Det er fortsatt uro i partiet. Jeg ønsker å beholde roen i partiet, og tror Inge, med den bakgrunnen han har, er rette person.