– «Restauration» får endelig Egersund i hekken

I det siste har «Restauration» seilt i storm fra alle kanter. Først ble stiftelsen som drev den er slått konkurs. I fjor høst kastet også eieren inn fangelina. Yuhong Hermansen hadde eid skipet siden 2013, men nå ble den for dyr å drifte selv for en som har det svært romslig økonomisk. Hun la den ut for salg på Finn.no for 4 millioner kroner.

– Nå får «Restauration» endelig Egersund i hekken, lover Bjørn Thore Leidland (57).

Det er han som fronter kjøpet av den berømte skuta. Han lover at den fremdeles blir å se i Vågen og i Ryfylke, men Egersund ble hjemmehavn.

Historien

«Restauration» er en kopi av ei skute som egersunderen Thophilius Bowitz fikk bygget i 1802. Han brukte skuta i Østersjø-fart. I 1815 havarerte den utenfor Egersund og ble slept til kai i byen. I flere år lå skipet i havna for ombygging og restaurasjon. Navnet ga derfor seg selv, «Restauration».

9. mai 1825 kom kvekere til Egersund for å se på båten. De bestemte seg for å kjøpe og seilte skuta samme dag til Stavanger. De nye eierne valgte å beholde det humoristiske navnet. I Amerika vakte skuta oppsikt. Det skal ha vært en av de miste båtene som har krysset Atlanterhavet med innvandrere.

Andeler

Bjørn Thore Leidland har kjøpt skuta for 4 millioner kroner. Kjøpet skal finansieres med at 10 aktører går inn med 400 000 kroner hver.

– Vi ser for oss andeler. Hvis 400 000 er for mye, så kan andelene deles på to. Dette er ei skute som opprinnelig kostet 8 millioner kroner å bygge for 9 år siden. Sparebankstiftelsen gikk inn med 3 millioner. Når vi nå kjøper den for 4 millioner, så er det et beløp som ikke er avskrekkende.

Skuta skal være i drift hver dag året rundt. Den skal operere der markedet til en hver tid finnes. Derfor kan den i perioder være stasjonert i ulike havner i Rogaland.

– Jeg er overbevist om at dette prosjektet er bra for både Egersund og Dalane. Det er også en god historie med at skipet tas hjem til Egersund. Det trengs likevel engasjement og interesse lokalt for at et sikt unikt objekt skal lykkes.

Leidland mener mulighetene er mange for den unike skuta. Her kan det bli snakk om reine turistoppdrag eller opppdrag for skoler, kommuner og institusjoner. Cruiseturister er en målgruppe. Turer der historiefortelling er en del av opplegget burde være midt i blinken særlig for amerikanere, mener han.

Drømte om sjøen

Bjørn Thore Leidland er «øybu», en hedersbetegnelse på folk fra Eigerøy, men det er mange år siden han flyttet fra øya utenfor Egersund.

– Drømmen min var å bli sjømann. Jeg ville bli kaptein. Det ble ett år på skip, men jeg har mange år bak meg på flyterigg. Det er litt drømmen om sjøen som gjør at jeg brenner for å kjøpe skuta hjem til Egersund.»

Planen er at han skal overta skuta i midten av mars. Da står det klar en gjeng som vil gå over den fra topp til bunn.

– Den er i bra stand og vi har selvsagt inspisert den før vi meldt vår interesse som kjøper.

Den store gulrota til folk som blir med i vennegjengen til skuta eller som deltar på investeringssiden, er 2025. Da er det 200 år siden kvekerne dro over havet til det forgjettede landet «over there».

– Det er klart at jubileet er noe å samles rundt og som vi vet vil skape entusiasme.

Han forteller at det er plass til 30 gjester og tre ansatte ombord på «Restauration».