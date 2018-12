Hver nyttårsaften siden årtusenskiftet er det blitt arrangert fakkeltog og rakettoppskyting tidlig på nyttårskvelden fra Kleppevarden.

– Hensikten er at de aller minste også skal få oppleve raketter, sier Stian Braut, leder i Kleppevarden velforening.

Pål Christensen

Pål Christensen

Denne kvelden har flere hundre mennesker - små og store - trosset den sure vinden og møtt opp. Blant dem er familien Nese Damsgård, det vil si far Morten, datter Mathilde (10) og sønn Mikkel (6). De er her på sjette året.

– Vi går i tog og fyrer raketter. Hele Klepp er med. Vi har veldig godt samhold og mange stiller opp, sier Mikkel.

– Er raketter gøy?

– Ja! Det kommer forskjellige farger, litt sånne ting, sier Mathilde.