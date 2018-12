Extra leker på Forus legges ned - 15 ansatte mister jobben

Det er trykket stemning på Extra Leker på Forus. Lørdag stenger butikken, med en omsetning på rundt 40 millioner kroner dørene, og 15 ansatte mister jobben i Extra leker på Forus. En av dem er Mariann Eik, som har vært ansatt i 28 år.

– Det er trist. Jeg mister en god arbeidsplass. Her har jeg hatt det kjempegodt med gode kollegaer og en god sjef. Nå er det rett før jeg griner, sier hun.

Extra startet på Forus for 30 år siden som et utspring av butikken Veslefrikk i Stavanger sentrum. Etterhvert ble det Extra Leker som ble hovedbutikken, og kjeden har i dag 20 butikker rundt om i Norge.

Pål Christensen

Har jobbet med ny lokasjon i 13 år

For 13 år siden fant innehaver Erik O. Samuelsen ut at Ikea hadde planer om å flytte fra lokalene på Forus, og siden den gang har han jobbet kontinuerlig med å finne en ny lokalitet til butikken.

– Jeg har kun forsøkt og relokalisere en butikk som nå har vært på Forus i 30 år. Ikea har i samme periode fått bevilget nytt handelsareal på 55 000 m2 ved Solaspiltten fordi de trengte mer plass. Hvorfor er Ikeas arbeidsplasser verdt mer enn mine?, sier Samuelsen.

Ikea har lagt planene om flytting på is, noe Samuelsen reagerer på, etter som det nå står handelsområde ledige ved Solasplitten. I stedet skal de nå rive veggene til lokalene hvor Extra leker er i dag, og utvide der. Han håper politikerne kan se på arealplanen på Forus og forsøke å omdisponere ubrukt handelsareal.

– Det er både bygg og tomter som står ledige, sier han.

– Er det slik å forstå, at om de hadde flyttet, så hadde ikke du trengt å legge ned?

– Da hadde vi i alle fall fått vært med i dialogen. Eventuelt fått med en investor og kjøpt bygget hvor vi har butikk i dag, sier han.

Ingen vil leie ut

Han har gjennom årene sett på mange alternativer til ny beliggenhet for Extra leker, men reguleringsplanene for Forus-området stopper alle forsøk på å finne ny plass å være.

– Restriksjoner på Forus gjør at ingen tør å leie ut til oss, så lenge jeg driver med detaljhandel. Kanskje vi må starte Extra Leker bygg eller møbler, sier en frustrert innehaver.

– Så dere står klar til å flytte inn i nytt bygg umiddelbart?

– Vi ikke en gang avslutningssalg. Vi skal tilbake til Forus igjen. Det er bare snakk om tid.

– Har rot i steinalderen

Han mener punktene som omhandler handel i Regionalplanen for Jæren 2013–2040 har rot i steinalderen.

– Om du ser på hva som har skjedd med handel de siste 3–4 årene og setter regionalplanen i handelsperspektiv, ser planen ut som om den har blitt laget i steinalderen. De gjorde kanskje noe riktig når denne ble vedtatt for over 20 år siden som en fylkesdelsplan, men det er lov å snu når handelsmønster endres. Politikerne skal legge til rette for å skape arbeidsplasser, ikke legge ned, sier han.

– Hva kan politikerne gjøre for å legge til rette for dere som vil drive handel på Forus?

– Dette stopper i regionalplanen. For at handelsnæringen skal kunne fortsette å være konkurransedyktige, må vi være supereffektive. Da må det legges til rette for å kunne drive med handel utenfor bysentrum, sier han.

I regionalplanen for Jæren for 2013–2040 heter det at handel og service skal etableres i eksisterende sentrumsområder, enten kommunesenter eller lokalsenter. Kommunene kan ved behov sette av områder for bilder, båter, landbruksmaskiner og større byggevarer utenfor sentrum.

I den Interkommunale delplanen for Forus (IKDP) heter det at Regionalplanen skal være den rette planen for å avklare felles rammer for handel i regionen.

Samuelsen mener at siden Regionalplanen ble vedtatt i 2013 har handelsnæringen sett store forandringer, blant annet inntog av netthandel og det må det nå tas hensyn til i IKDP.