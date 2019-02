Lokal burger laget av grønnsaker og ost blir nasjonalrett

Vegetar er nå den raskest voksende kategorien i norsk dagligvare.

– Vi er fortsatt veldig glade i vanlige hamburgere, men vi ser en trend om at det spises mindre kjøtt og da må vi følge med markedet, forklarer Guro Espeland i Jæder Ådne Espeland AS.

Familiebedrift i vekst

39 åringen ble i høst som fjerde generasjon leder av den tradisjonsrike bedriften. Den ble startet av oldefaren for 123 år siden, i Slakteribakken på Ålgård.

I dag har den 105 ansatte og holder til på Skurve i et anlegg som var det mest moderne av sitt slag i Europa da det sto ferdig i 2014. Det er på 10.000 kvadratmeter. Nå skal det utvides igjen etter at volumet siden åpningen har økt med 50 prosent.

Autentisk meksikansk

For her produseres for eksempel alle hamburgerne som spises på en av Burger Kings restauranter i Norge. Jæder sørger for toppingen til både Peppes Pizza og Pizzabakeren, den leverer det «autentisk meksikanske» av kjøtt og kylling til bensinstasjonene til Circle K og bedriften står ellers bak 200 produkter som går til storhusholdninger.

Og - vips - der ble det 35 nye jobber på Kleppe

Fakta: Jæder Ådne Espeland AS Historien: Startet for 123 år siden av Gabriel Espeland i Slakteribakken på Ålgård. Flyttet i 1972 til Jædergården like ved E39. I 2014 var bedriften på plass i dagens moderne lokaler på 10.000 kvadratmeter på industriområdet Skurve. Eies fortsatt av familiene etter grunnleggeren. Tall: 105 ansatte. Omsatte for 600 millioner i fjor, en økning på 50 millioner. Aktuell: Leverer rundt 200 produkter til kjeder og storkunder. Det skal godt gjøres å bo i Norge uten å ha spist et produkt fra Jæder. Laget i fjor sin første veganburger, som raskt ble en suksess med Hurtigruten som største kunde. Produserer nå vegetarmat for Tine.

Nå har også mektige Tine etter to års utvikling valgt å satse på Jæder som ny produsent for deres vegetarprodukter, og da i et samarbeid med Ålgårds-bedriften.

– Vi har utviklet et produkt uten å gjøre noen kompromiss med smak og konsistens, forsikrer Tines merkeutvikler Mats Andre Skjelde.

Dette er vegetarproduktene:

Det ble tre nye produkter: burgere, boller og deig. De får Tines logo, merkelappen «VGTR» og distribueres av Tine til hele landet. De består av 66 prosent grønnsaker og 30 prosent lettere Jarlsberg-ost. Dette skal gi 14 prosent protein og kun 6 prosent fett.

- Kombinasjonen av ost og grønnsaker gir et unikt vegetarprodukt, heter det i en felles melding fra de to bedriftene. Håpet er «at produktene vil bidra til å legitimere vegetarkategorien for nordmenn flest.» Ikke noe mindre enn det.

300.000 liter melk går med

Tine går inn i det nye markedet med en av Norges største verdenskjendiser, Jarlsbergosten, laget på det nye meieriet på Nærbø. Estimert volum i år er 30 tonn ost. Og det betyr at 300.000 liter melk vil gå med til den nye leveransen.

– Klart, dette er spennende, sier Kjetil Thu, sjef for Tine Meieriet Jæren.

Fakta: Tine meieriet Jæren Hvem: Er Norges største meieri. Ligger i Kviamarka ved Nærbø. Ble åpnet i 2012 og erstattet både meieriet på Voll, Kleppe, Vikeså og Nærbø gjennom tidenes største enkeltinvestering i Tine: 1,7 milliarder. Hva: Mottar årlig 220 millioner liter melk. Er ett av to anlegg i Norge som lager Jarlsbergost. Lager en tredje del av all hvitost i Tine. Også all Brelett og all Prim i Tine-systemet lages her, sammen med mye annet fordelt på tre hovedgrupper, ost, smør og pulver. Nå: Lanserer tre nye vegetarprodukter som lages gjennom Jæder As.

Men det utgjør bare et lite volum for Norges største meieri som tar i mot 220 millioner liter melk i året. Nå kan meieriet imidlertid miste dagens produksjon av rund Jarlsberg for eksport.

Slutt for Jarlsberg for eksport?

Styret i Tine har foreløpig anbefalt at den runde osten bare skal lages i ett anlegg i Norge, Elnesvågen i Møre og Romsdal, når Tine neste år åpner et eget anlegg i Irland.

– Men Jæren får tilført andre produkter, vi skal fortsatt lage Jarlsberg for det norske markedet. Så dette blir ikke dramatisk. Heller ikke for arbeidsplasser, sier Kjetil Thu.

Ja takk, begge deler

På prøve-kjøkkenet til Jæder freser det godt i panna.

– Vi ser at flere blir «fleksitarianere». ​Mange vil ha en hamburger av god kvalitet, men så vil noen også bytte ut kjøtt en dag eller to i uken med en vegetarburger. Nå skal vi gi dem begge deler, forklarer Rakel Wester.

Produktkoordinatoren hos Jæder byr på smaksprøver, og smiler forventningsfullt. Vi kommer ikke på at vi spiser en burger helt uten kjøtt.

–Og så kan du jo gi den det tilbehøret du vil, er rådet fra Rakel Wester før en ny travel dag på Skurve.

Men ingen friere har fått ja

Bare vegetarmaten kan gi en produksjonen på rundt 10.000 pakker i uken. Og nå trenger bedriften mer plass - i en tid der kjøttbransjen har store utfordringer. To av nabotomtene er kjøpt og anbudene skal nå ut for en ny utvidelse. Samtidig har det også vært friere på døren.

Nortura + Jæder = Hå Kylling AS

– Men vi synes det er kjekkere og friere å være en lokal bedrift. Ja, vi vil vokse, men vi ønsker å oppføre oss som små, og forsatt være fleksible, sier Guro Espeland, som selv var bare syv år da hun fikk sin første lønning i bedriften.

Både faren Noralf (69) og onkelen Gabriel (72) er fortsatt i full jobb, som henholdsvis forretningsutvikler og fabrikksjef. Og fortsatt er bedriften 100 prosent eid av familiene, der de fleste har Espeland som etternavn.

De største konkurrentene er store konsern som Orkla og Nortura.

Hyllet av Nordic Choice

Det hører også med til historien at Jæder Ådne Espeland AS i fjor ble årets bærekraftbedrift som leverandør til Choice hotellene, som eies av Petter Stordalen, mannen til Gunhild Stordalen, som i en ny rapport anbefaler at hver av oss bare skal spise 14 gram rødt kjøtt i uken.

Stordalen: – Bærekraftig og sunt kosthold tvinger seg fram

Hvor stort klimaavtrykk setter familien Stordalen?

