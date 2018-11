Slept til Bergen etter motorhavariet på Lysefjorden

- Ferja skal settes i stand igjen slik at den blir klar for drift. Vi begynner på opprettingsjobben nå og planen er at den skal være klar for drift i 2019, sier driftsdirektør André Høyset i Fjord 1 til Aftenbladet.

- Vil den være aktuell for turisttrafikk på Lysefjorden igjen?

- Vi bruker høsten til å jobbe med den endelige fartøydisponeringen for 2019, hvor den blir satt inn i ruteproduksjon gjenstår å se. Men den skal settes i drift igjen, sier Høyset.

Fredrik Refvem

- Hva vet dere om årsaken til den kraftige røykutviklingen på Lysefjorden?

- Den skyldtes et motorhavari, men detaljer må vi komme tilbake til etter at vi har gitt vår tilbakemelding til Sjøfartsdirektoratet, sier Høyset.

Det var i midten av august mannskapet på ferja varslet Hovedredningssentralen Sør-Norge om varmgang og kraftig røykutvikling. 54 personer var om bord og ble evakuert.

Flere saker om samme tema: