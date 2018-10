Nye Stavanger mister bystyret

Bare fire av 33 representanter i fellesnemnda for Nye Stavanger gikk inn for å beholde betegnelsen bystyre.

– Det er verdt å merke seg at Norges eldste by, Tønsberg, skifter fra bystyre til kommunestyre, sa Torfinn Ingeborgrud (MDG).

– Jeg synes det er viktig at Norges fjerde største by har et bystyre, og det er viktig å holde fast på, sa Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Kommunen er mer enn bare byen

Frode Myrhold (FNB) tok også til orde for å beholde betegnelsen bystyre og tok flere ganger replikk i saken.

– Vi har en by, og vi har en kommune, og kommunen er mer enn bare byen, sa Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) .

– Det er en trist dag for Stavanger. I Nye Kristiansand heter det fortsatt bystyre etter en kommunsammenslåing, og Kristiansand er en liten by i forhold til Stavanger, sa Myrhol.

Det fikk Dagny Sunnanå Hausken til å gå på talerstolen og nevne en rekke byer som har gått over fra bystyre til kommunestyre, blant annet Molde og Tønsberg.

– Disse byene som ble nevnt nå, er mer som tettsteder å regne, sa Myrhol med et glimt i øyet.

– Alle i Norge bor i en kommune, men alle bor ikke i en by, sa Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF).

Gir avkall med tungt hjerte

– Det er med vedmod at jeg er med på fellesforslaget om å gi fra oss betegnelsen bystyre. Jeg er i mindretall i egen gruppe, og vil ikke ta dissens på dette. Men det er med tungt hjerte, sa Per A. Thorbjørnsen (V)

– Takk for rausheten, sa Aadne Andersen (Ap) fra Finnøy.

– I dag går jeg på et solid tap. Mest sannsynlig blir det bystyre i Sandnes, og da er det litt spesielt at vi ikke har bystyre i Stavanger, sa Christian Wedler (Frp)