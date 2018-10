Slik kan du vinne frem med en sak politisk

1. Valg:

– Rett og slett stemme på det partiet som ligger deg nærmest. Valget er selve kjernen i demokratiet. Det er her også viktig å stemme og passe på at partiene nominerer slik at ulike samfunnsgrupper kommer inn. Det gjelder at du sikrer representasjon i bystyret for de ulike bydelene, ung og gammel og at flere yrkesgrupper som butikkansatte og lærere er med. Ikke bare advokater og business-folk.

2. Bli politiker:

– Bli med i et parti som ligger deg nærmest. Det er ofte ved store saker, som EU-saken, abort-saken eller denne bompenge-saken som får folk med i politikken. Om du blir med i et parti vil du få enda større påvirkning.

3. Ta kontakt med politikere:

– Du kan påvirke ved å ta kontakt med politikere. Om det for eksempel er en skole som mangler sikker overgang for elevene, eller en barnehage som har et stort vedlikeholdsetterslep, kan du ta kontakt med politikere å spør om de kan hjelpe. Dette skal vi ikke undervurdere. Spesielt om du finner politikere som sitter i de rette utvalgene.

4. Bli med i en organisasjon/fagforening:

– Om en sosialarbeider ser at barnevernet har for lite ressurser er det viktig å få sin organisasjon på banen, slik at de kan ta kontakt med politikerne.

5. Media:

– Ta kontakt med journalister og skriv leserinnlegg. Dette er en god kanal. Det virker som om folk ofte er litt redde for om journalister vil skrive om deres sak. Min erfaring er imidlertid at journalister ser det som en viktig del av sitt oppdrag å skrive om saker som ikke har kommet frem på vegne av borgerne. Særlig lokalt.

6. Enkeltsak-aksjoner:

– Her er bompenge-saken et godt eksempel. Folk organiserer seg for å aksjonere for og mot en enkeltsak. Denne typen aksjoner har endret litt karakter på grunn av de sosiale mediene. De sosiale mediene gjør det lettere å mobilisere mot enkeltsaker.