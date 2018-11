Full fjerning av rushtidsavgiften vil gi betydelige milliardtap

Jarle Aasland

En vurdering av de økonomiske konsekvensene ved rushtidsavgiften i bomringen på Nord-Jæren, laget på oppdrag fra styringsgruppen for Bymiljøpakken, har pekt på flere ulike senarier knyttet til helt-, delvis- eller ingen endring i rushtidsavgiften.

Rapporten skal behandeles som en del av reforhandlingen av byvekstsavtalen før jul.

Inntekene falt i oktober

Etter én måned med bomringene, var inntektene 87 millioner kroner, viser tall fra det regionale bompengeselskapet Ferde. Dette er 60 millioner kroner mindre enn forutsatt av Stortinget.

Trafikkbildet har stor betydning for hvor stor effekt rushtidsavgiften kan ha på økonomien i Bymiljøpakken, og det påpekes at trafikkutviklingen i oktober er en for kort periode for å få stabile erfaringstall.

Nullvekstmålet

Totale brutto bompengeinntekter er forutsatt til 26,6 milliarder kroner over en innkrevingsperiode på 15 år. Trafikken må holde seg på samme nivå som før bompengeringen ble åpnet for trafikk, som et ledd i å nå nullvekstmålet.

Det forutsettes at elbilene har betalingsfritak. Næringslivstransport utgjør 15 prosent av totaltrafikken. Rabatt, timesregel og passeringstak er også inkludert i beregningene.

Kan få inntektstap på 13,4 milliarder

Dersom trafikktallene for oktober legges til grunn, vil en full fjerning av rushtidsavgiften bety et inntektstap på 13,4 milliarder kroner i hele innkrevingsperioden. Dersom elbilen skal betale halv takst, og ingen betaler rushtidsavgift, vil inntektsbortfallet være 12 milliarder. Elbilene bidrar da med 1,4 milliarder kroner.

Slik kan rushtidsavgiften kuttes

I rapporten er det også pekt på reduksjon av rushtidsavgiften til tre ulike nivåer.

. Settes rushtidsaviften ned med 5 kroner per passering til 39 kroner, som er 31,20 kroner for de som har bombrikke, vil det gi et inntektsbortfall på 10,5 milliarder.

. Settes rushtidsaviften ned med 10 kroner per passering til 34 kroner, som er 27,20 kroner for de som har bombrikke, vil det gi et inntektsbortfall på 11,3 milliarder.

. Settes rushtidsaviften ned med 15 kroner per passering til 29 kroner, som er 23,20 kroner for de som har bombrikke, vil det gi et inntektsbortfall på 12,1 milliarder.

Andre alternativer, som for eksempel rushtidsavgift som i dag, i kombinasjon med halv takst for elbil, vil øke inntektene med 2,3 milliarder kroner.

I rapporten pekes det også på alternativet med å beholde rushtidsavgift som i dag, i tillegg legge til halv takst på elbil, samt at det forutsettes at Ferde reduserer feilregistreringer med 4 prosent. Dette vil øke inntektene med 3,5 milliarder kroner og redusere gapet mellom inntekter og kostnader til 1,7 milliarder kroner.

Kan få årevis med forlenget innkreving

Med forlenget tidsramme vil drift- og finansieringskostnader være høyere for hvert år ekstra med drift av bomstasjonene. Det vil påløpe kostnader til drift og finansiering på 200 millioner for hvert år utover de 15 årene som er forutsatt.

I rapporten står det: «For å opprettholde samme inntektsnivå på 26,6 milliarder kroner og fjerne rushtidsavgift vil det kreve å forlenge tidsramme med 15 år.»

Fjerning av rushtidsavgiften kan ha konsekvenser på nullvekstmålet og deretter byvekstavtalemidler fra staten. Det er gunn til å tro at trafikken vil øke dersom rushtidsavgiften endres eller fjernes.

I styringsgruppemøtene 30. august og 28. september ble det bedt om en konsekvensanalyse av rushtidsavgift i Bymiljøpakken.

Skal forhandles om i desember

Forhandlingsutvalget for Byvekstavtale Nord-Jæren sluttet seg til en skisse for hva konsekvensanalysen skulle inneholde i møtet 23. oktober 2018.

En del av denne analysen skal se på økonomiske konsekvenser på inntekter og utgifter i Bymiljøpakken, samt vurdere andre alternativer til rushtidsavgift.

Det er lagt opp til tre møter forreforhandling av byvekstavtalen i desember; det første møte er torsdag 6. desember.