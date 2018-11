45-åring dømt for å ha injisert sin sønn med dopingmidler

ROGALAND: Så sent som i 2015 ble tiltalte dømt i Stavanger tingrett for regelmessig å ha injisert sin sønn i en periode på fire år fra sønnen var 10. Nå dømmes han igjen for å ha injisert dopingmidler i sønnen fra fornærmede var 16 til han ble 18 år.