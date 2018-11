Store brannskader i trehus på Storhaug

Like etter klokken 08.00 fikk politiet melding om røykutvikling i et hus på Storhaug. Brannvesenet rykket ut klokken 08.08 og meldte at de hadde kontroll på brannen en snau time seinere. Da var klokken 08.56.

Først var det mest røyk å se fra utsiden av den røde trebygningen, men da brannvesenet begynte å fjerne takstein, sto det åpne flammer opp fra taket. Mesteparten av skadene er den siden av saltaket som vender opp mot Pedersgata.

Brann- og røykskader

Det er mindre skader på den andre siden ned mot det hvite leilighetsbygget som ligger nesten vegg i vegg og har felles inngang med røde kontorbygget.

– Det er store brann- og røykskader i loft og tak. Nedover i bygget er det mest vannskader etter slokkingen, sier innsatsleder Rune Tønnessen i Rogaland brann- og redning IKS.

Han forteller at det er brent hull gjennom takkonstruksjonen, og det var åpne flammer både i loftetasjen og i taket. Det røde kontorbygget, der det brøt ut brann, har felles inngang med en hvit murbygning der det ligger flere leiligheter.

– Vi har også vært inne i det hvite nabobygget. Men det var ikke skader der, sier Tønnessen.

Vakthold og etterslukking

Det var folk i kontorbygget da brannen brøt ut, men Tønnesen har ikke oversikt over hvor i bygget disse befant seg. Men alle ble raskt evakuert. Brannvesenet vil være på stedet og drive med vakthold i etterslokking i seks timer.

– Vi forlater ikke huset før alt er kaldt. Selv om brannen er slokket, kan det fortsatt ulme i konstruksjonen, og derfor driver vi alltid med etterslokking og vakthold, sier Tønnessen.

Bygningen har tre etasjer og en kjeller/sokkeletasje.

– Vi fikk melding om røykutvikling i dette bygget, og nødetatene rykket ut. Dette er et bygg som består av kontorlokaler. Vi fikk raskt kontroll på at det ikke befant seg folk inne i bygningen, sier innsatsleder Runar Heggen fra politiet.

Fredrik Refvem

Aftenbladets journalist Kjetil Flygind bor i det hvite nabobygget der det er flere leiligheter. Han forteller at brannalarmen først gikk litt før klokken 08.00, men at den fort ble avblåst. Like etter klokken 08.00 gikk alarmen igjen. Denne gangen handlet det om å komme seg ut av bygget.

– Det brant godt fra taket i nabobygget. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk etter hvert kontroll. Nå driver de og fjerner takstein for å sjekke bygget nærmere, forklarer Flygind.

Det skal klokken 08.58 være kontroll på brannen, ifølge brannvesenet.

Det er fortsatt mye røyk i området. Ventilasjon i nærliggende bygg og hotell er stengt, og det vurderes fortløpende evakuering fra disse byggene.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, sier innsatsleder Heggen hos politiet.