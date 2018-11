De vil bygge ny svømmehall som kan koste 120 millioner

Det ble raskt klart da formannskapet i formiddag (tirsdag) for første gang behandlet økonomiplanen for de neste fire årene.

Rådmann Trygve Apeland ville utsette både svømmehallen og ny gågate på Bryne.

Time-budsjett byr ikke opp til ny dans for Storgata før om tre år

Men på gruppemøtene mandag kveld, ble både Høyre, KrF, Frp og Venstre, enig om at svømmehallen skal stå klar til 2021.

Utsetter gågata

– Vi flytter med det svømmehallen ett år fram i forhold til rådmannens innstilling. Samtidig utsetter vi opparbeidelsen av ny gågate til 2022, for å vise at vi prioriterer svømmehall foran gågate, sa Høyres gruppeleder, Andreas Vollsund, som la fram fellesforslaget til de fire partiene.

– Det er ikke vanskelig å støtte dette forslaget, svarte Arbeiderpartiets gruppeleder Lars Enevoldsen som også hadde Sp med på laget fra opposisjonen.

Dermed ble svømmehallen klubbet enstemmig.

Fakta: De største investeringene Utvidelse av Trollongane barnehage Bygge Vardheia ungdomsskule, Vardheihallen og turnhall - sammen med Klepp. Start bygging av ny svømmehall på Bryne, nå i 2021 Utbedre lekeplasser og ballbinger Utvide overvanns kapasiteten på Bryne Oppgradere Storgata til gågate, i 2022. Nytt kryss Åsenvegen/fv 506 i samarbeid med Statens vegvesen.

Får 25 meters baner

Tidligere i år var planen at svømmehallen skulle utstyres med klasserom for rundt 200 elever i flere nye etasjer over bassenget, og at den skulle bli en del av Rosseland skole. Dette vil ha en totalpris på 200 millioner kroner.

Men nå dreier det seg om en selvstendig svømmehall for trening og konkurranser med baner på 25 meter, plassert ved Timehallen. Noe anbud er ikke innhentet, men tidligere ble det antydet at hallen kan koste rundt 120 millioner kroner.

– I tillegg kommer jo driftsutgiftene, påpekte økonomisjef Aud Steinsland til Aftenbladet, mens politikerne hadde et kort gruppemøte før de kom inn og vedtok et budsjett som varaordfører Sverre Risa (KrF) mente var irriterende godt, for det var lite å ta tak i.

Ap og Sp ble nedstemt

- Ja, vi sitter som sjakkspillere og leiter etter noe å finne, men fellesforslaget er greit, det er en middelvei som vi kan være med på, sa Senterpartiets gruppeleder, Bjarne Undheim.

Han og Ap hadde bare to forslag. De ville halvere stillingen som husvert på Storstove og heller bruke pengene til å gi lag og foreninger rimelige husleie. Og de ville ha inn en ny jordmorstilling. Men begge forslagene falt.

Halv pris for el-biler

Derimot fikk opposisjonen gjennom at kommunen innfører halvpris på parkering for elbiler så snart som mulig, men seinest våren 2019.

- Vi vil gjøre det enklere å velge elbil, og vi kan komme på banen før ny lov om dette blir innført, argumenterte Bjarte Solheim (V).

Det ble også enighet om at gebyr for plan og byggesaker ikke økes med 20 prosent, men med fem prosent.

Videre øker kommunen støtten til «Alle med» i Rosseland Ballklubb med 100 000 kroner og Frøyland IL får 750 000 kroner i tilskudd i 2020 og resten året etter.

Det er ventet at alle disse saken går gjennom når budsjett vedtas endelig i kommunestyret 13. mars.

Flere stemte blankt for Reinert Kverneland som listetopp i Time