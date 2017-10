En person omkom i frontkollisjon ved Voss

– Det er så langt meldt om en omkommet, fem lettere skadd og 12 fysisk uskadd. De skadde er sendt til Voss sjukehus og Bergen legevakt. De uskadde er også sendt til Bergen legevakt, opplyser Vest politidistrikt.

Operasjonssentralen vil fra nå av kunne besvare media på vanlig måte.

18 personer skal være skadet, opplyser 110-sentralen til Bygdanytt.

Ifølge 110-sentralen har lastebilen og bussen kollidert mellom Holemarktunnelen og Nakkagjelstunnelen, vest for Evanger.

– Vi vet ikke skadeomfanget enda, men det er ingen som sitter fastklemt. Alle nødetatene er på stedet, med mannskap fra både Bergen og Voss, sier vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen i Hordaland.

Veien er stengt, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

Leserbilde

– Politiet samt alle redningsinstanser er på plass, og er i gang med redningsarbeid. Politiet jobber nå med å skaffe oversikt over skadeomfanget, skriver kommunikasjonsrådgiver Gry Halseth i Vest politidistrikt.

Det var en av transportfirmaet Asko Vest sine trailerer som var involvert i ulykken. Administrerende direktør Edvin Reidar Nilsson sier til BT at de har vært i kontakt med sjåføren. Han er etter det de forstår ikke alvorlig skadet.

– Vi prøver nå å finne ut hva som skjer, og har folk opp dit for å sjekke saken, sier Nilsson.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.43. Det var Nettbuss sin 11.30-avgang fra Sogndal til Bergen som var involvert i ulykken. Svein Arne Vik, markessjef i Nettbus Travel, forteller at det kun var seks forhåndssolgte billter for turen, men at de ikke har oversikt over hvor mange som løste billett på bussen.

– Vi vet at det er en del lokaltrafikk på denne strekningen, sier han.

Vegtrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt en god stund fremover og at folk må belage seg på å kjøre om fylkesvei 7 over Kvamskogen. Vanlige biler kan også kjøre om Hamlagrø.

– Veien vil ikke bli åpnet igjen med det første, sier trafikkoperatør Katrine Kvalheim.