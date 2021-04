Sandnes-mann dømt for grov økonomisk utroskap

Politiadvokat Rune Gjertsen i Sør-Vest politidistrikt var påtaleansvarlig for saken, der en Sandnes-mann nå er dømt for grov økonomisk utroskap. Kristian Jacobsen

En 43 år gammel mann fra Sandnes er dømt til fengsel i ett år og to måneder for grovt underslag av nærmere 2,7 millioner kroner fra to bedrifter han ledet. Han er også dømt for grovt skattesvik og må tåle inndragning av 1,3 millioner kroner.

