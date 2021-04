Henning Øglænd er død

Minneord: Det er uendelig trist og vanskelig å fatte at vår kjære venn Henning Øglænd gikk bort 31. mars, kun 63 år gammel.

Vi er svært takknemlige for å ha fått være gode venner med Henning helt siden barne- og ungdomsårene i Sandnes. Henning var en unik venn, en bauta og et samlende midtpunkt. Han hadde en helt spesiell evne til å overføre positiv energi og livsglede, skape engasjement og få vennene til å blomstre og føle seg vel i hans nærvær.

Henning var en aktiv sportsmann; under ungdomstiden en goalgetter på fotball-banen, en lynrask sprinter og fryktet tennismotstander, senere også en treffsikker boccia-spiller og aktiv golfer.

Henning hadde en stor nysgjerrighet og åpenhet overfor andre mennesker uavhengig av bakgrunn og politisk oppfatning. Mange av disse ble Hennings gode venner.

Henning var alltid svært sosial og arrangerte uforglemmelige opplevelser og reiser. Han deltok med stor glød på felles aktiviteter, i ungdomstiden og etter utflytting til juss studier. Henning etablerte seg i Oslo. Giftet seg med sin kjære Beate, fikk 4 flotte barn og ble en suksessrik forretningsmann med hele verden som arbeidsfelt. Henning opprettholdt den nære kontakten med ungdomsvennene og deltok i alle år på familien Norheims årlige og sosialt viktige Boccia VM i Sandnes. Henning arrangerte løpende uforglemmelige treff med god mat og drikke og givende samtaler.

I unge dager markedsførte Henning Øglænd-konsernet i Sandnes gjennom annonser. Etter at Henning flyttet til Oslo, fortsatte han å promotere hjembyen og regionen aktivt gjennom alle år.

Henning har alltid vært en engasjerende og inspirerende venn, som alltid satte av tid og viste stor innlevelse og delaktighet for å løse nære venner sine utfordringer. Henning etterlater seg et stort tomrom og vil bli dypt savnet.

Våre tanker går til barna Anna, Marie, Ole og Jonas, som Henning var så stolt av, til Beate og Hennings bror, Kristian.

Terje Aaltvedt, Ivar Gamman, Lars Leversen, Egil Mathisen, Jan Jakob Norheim, Arnstein Opdal, Knut Olav Rostrup