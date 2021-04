Savnet – fredag hører du sjette episode

SAVNET: Nå er sjette episode i Aftenbladets podkastserie «Savnet – mannen med den tomme graven» klar. Den publiseres fredag kveld og tar lytterne med til Brasil, der saudamannen forsvant og der forrige episode sluttet.

Historien om Reidar Sandanger, som ble borte i Brasil tidlig i 2014, blir fortalt i en podkastserie i Aftenbladet. Nå er sjette episode klar.

– I sjette episode er vi fortsatt i Brasil og gjør undersøkelser, sier reporter Hans Petter Aass.

– Og her får vi en overraskelse som gjør at vi er nødt til å tenke over flere ting på nytt, sier han.

Han og kollega Elisabeth Risa reiste til Brasil for å finne ut mer om Reidar Sandanger, livet han levde der før han forsvant, og omgangskretsen hans. Lytterne har hørt dette i episode nummer fem, men også sjette episode er lagt til Recife der Sandangers ekssamboer er bosatt.

Hva overraskelsen består i, vil verken Aass eller produsent Rune Vandvik røpe.

Omflakkende liv

Saudamannen Reidar Sandanger levde et omflakkende liv. Han ble født i og vokste opp i Sauda, innerst i Ryfylke. Han reiste tidlig til sjøs, men hadde også perioder på land. Blant annet drev han Grand Hotell og puben Grand Manilla i Sauda. En periode drev han også flere ferjekafeer. Disse forsøkene på forretningsdrift strandet imidlertid, og Sandanger reiste til Spania – senere til Brasil og øystaten Kapp Verde utenfor vestkysten av Afrika. Han ble borte i Brasil tidlig 2014.

