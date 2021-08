Vi har stilt tre personer i generasjon Z følgende spørsmål: Hva kjennetegner din generasjon? Hvilke politiske saker er viktig for generasjon Z? Hva vekter du når du skal stemme i høst?

Dette mener generasjon Z om generasjon Z, viktige politiske saker og fremtiden

Valgforskerne tror de unge vil dytte Norge i en rødgrønn-retning. Partiene på Stortinget mener dagens unge er mer engasjert enn foreldregenerasjonen. Og generasjonsforskere kaller de for ulydige. Men hva mener de unge lovende selv?

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sanna Rana: – Vi skal jo vokse opp i dette landet og i denne byen

Hvem? Sanna Rana er 18 år og går i tredje klasse ved Sandnes videregående skole. Hun er leder i ungdommens kommunestyre i Sandnes. I år var hun russ.

Sanna Rana, ung ordfører i Sandnes, er født i 2002 og skal stemme for første gang i høst. Hun tror generasjon Z vil bruke stemmeretten sin i september.

– Vi som er født på begynnelsen av 2000-tallet har vært unge i en svært underlig tid. Vi har sett en regjering som har blitt satt på prøve og lært hvor viktig politikk er for folks liv. Derfor tror jeg mange vil stemme ved stortingsvalget.

Rana er tydelig på hva hun tror hennes egen generasjon er opptatt av. Når hun og vennegjengen diskuterer er det særlig tre tema som går igjen:

– Miljø, selvstendig næringsliv og psykisk helse. Jeg opplever at vi er opptatt av tema som har med fremtiden å gjøre. Vi skal jo vokse opp i dette landet og i denne byen. – Jeg vil stemme på et parti som ivaretar disse verdiene. Et parti som tenker på fremtiden min.

Rana oppfatter generasjon Z som opptatt av resultater og prestasjon.

– Vi vil være gode, flinke og oppnå suksess. Samtidig opplever jeg at vi er en generasjon som har forstått at vi må stå opp for oss selv. Ellers kommer vi ingen vei.

I likhet med de fleste som er født i dette århundre har Rana store deler av livet forholdt seg til internett og smarttelefon. Hun mener det har sine positive sider.

– Den digitale verden er en mulighet og ikke et problem. Den gir oss mange plattformer å ytre oss på.

Eirik Rødder: – Det meste kan justeres på

Hvem? Eirik Rødder er 18 år, fra Karmøy og går siste året på Strand videregående skole. Han ble politisk aktiv i begynnelsen av koronapandemien. Nå har han fem ulike verv i Rød Ungdom.

Eirik Rødder mener partiene må bry seg mer om sakene som opptar unge for å greie å fange deres stemmer.

– Jeg vil ha en jord å leve på og en jobb å gå til. For dem som ikke er så politisk aktive tror jeg ikke skatter og avgifter spiller en stor rolle, men jeg tror arbeidslivet, oljen og fremtidige jobber er viktige temaer, sier Rødder.

– Å skrape av to kroner på brus blir for lett, så minst mulig populisme, men litt må kanskje til for å tiltrekke seg unge velgere. Han forteller at vennegjengen for det meste ligger til venstre politisk, mens noen lener mot Høyre.

– Jeg vil ha endring, og for å få til det må man skape endring. Derfor ble jeg involvert i politikken. Mange i min omgangskrets er leie av regjeringen nå.

– Hva burde bedres i Norge?

– Skattepolitikken er for slapp og bemanningsbyråene må vekk. Generelt mener jeg det meste kan justeres på.

Oda Oline Omdal: – Vi må tenke 40–50 år frem i tid

Hvem? Oda Oline Omdal har akkurat fylt 18 år. Går tredje året på studiespesialiserende på Hetland videregående skole. Trener crossfit og jobber i matbutikk. Vært med i Ungdommens bystyre i Stavanger siden 2018.

– Hva kjennetegner generasjon Z?

– Generasjon Z er ikke redd for å si fra eller bruke stemmen sin. Det er mange tiår siden det var et stort ungdomsopprør. Nå ser vi en generasjon unge som ønsker å påvirke og være delaktig i beslutningene som tas. Her tror jeg mobiltelefon har vært positivt for oss. Den gjør det lett å ytre og engasjere seg, sier Oda Oline Omdal.

18-åringen mener klima og miljø er den store kampsaken til dagens unge.

– Vi er opptatt av innvandring, identitetspolitikk og et samfunn hvor alle kan føle seg hjemme. – Hvis vi skal oppnå det i fremtiden må vi ta vare på kloden vår.

Når Omdal skal velge hvilket parti hun skal stemme på i høst er det særlig en ting som er viktig:

– Vi må sørge for at vår fremtid blir ivaretatt. Vi må ha nok arbeidsplasser, gode helsetilbud, en god offentlig skole og valgfrihet - også om 40–50 år.

– Har du en hjertesak?

– Skolepolitikk er min største hjertesak. Det er lett å havne utenfor. Vi må påse at ingen blir stående på utsiden. Det må være gode tilbud for dem som ikke nødvendigvis passer inn i A4-skolehverdagen. Vi må også få ned ventetiden for psykisk helsehjelp.