Aarbakke-utvidelse kan gi full stopp for Jærens nasjonalsport

Rundt seks tusen tilskuere på en dag kom for å se hestekreftene i fri utfoldelse, da EM i traktortrekking sist ble arrangert på Jæren. Nå var håpet å ha nytt EM i 2015. Lars Idar Waage

Anlegget til Jæren traktorpulling ryker dersom Time gir grønt lys for en ny detaljregulering som kan åpne for over 15.000 kvadratmeter nye næringsbygg ved Aarbakke As.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden