Nå har bare to vatn i Stavanger sikker is - to i Sandnes fortsatt trygge

Lauvsnesvatnet på Finnøy og Dalestemmen på Rennesøy har sikker is. Alle andre vatn i Stavanger er nå usikre.

Deler av Bråsteinvatnet har ikke sikker is. Flere steder der det er adkomster til vatnet i sørøstre ende, er det satt opp skilt som varsler at isen er usikker. Foto: Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mildværet tok skøyteisen ganske raskt. Lørdag var det åpent for skøyting både på Vannassen, Vikestemmen og dammen ved Tjodolvs gate, men søndag morgen melder Stavanger kommune at disse ikke lenger har sikker is.

Les også Trafikk-kaos og store folkemasser ved skøytestedene

To vatn fortsatt trygge i Sandnes

I Sandnes har både Gisketjern og Bråsteinvatnet trygg is, men på deler av Bråsteinvatnet er isen utrygg. Sandnes kommune understreker at det er satt opp sperrebånd i sørøstenden av vatnet etter at det lørdag ble avdekket et svakt punkt i isen i nærheten av holmen i vatnet.

To menn fikk gjennom isen lørdag i det området som nå er avsperret,

Aftenbladet skrev lørdag at alt på østsiden av sperrebåndene er usikker is. Både politiet og kommunen ber folk om å respektere sperrebåndene.

Sandnes kommune melder klokken 9 søndag at det er mye overvann både på Bråsteinvatnet og Gisketjern.