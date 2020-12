45 nye smittede i Stavanger

Tirsdag morgen melder Stavanger kommune om at ytterligere 45 personer har fått påvist koronasmitte. Det er det høyeste smitteantallet som er registrert på én dag siden pandemien startet.

Smittetallet i Stavanger har aldri vært høyere enn nå. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De smittede er fordelt slik på aldersgrupper:

Fordelt på aldersgrupper:

0-9 år: 6 personer

10-19: 6 personer

20-29: 14 personer

30-39: 5 personer

40-49: 10 personer

50-59: 4 personer

31 er definert som nærkontakter, 12 har usikker smittekilde, 2 har ukjent smittekilde.

De siste dagene har antallet smittede ligget på om lag 40 nye hver dag. Mandag ble det meldt om 39 nye smittede, søndag var antallet 44.

Smittevernoverlege i Stavanger Runar Johannessen uttalte mandag at flere smittede de neste dagene er som forventet. Som tidligere skrevet, er det nå to større smitteutbrudd i Stavanger; ett med utgangspunkt i taxinæringen og ett i det somaliske miljøet. De fleste nye smittetilfellene kan kobles til de kjente klyngene, og det høye antallet smittede nå skyldes at de syke har smittet sine nærkontakter, fortalte Johannessen mandag.

Som følge av utbruddet har flere moskeer og kafeer stengt dørene for å hindre videre spredning av viruset.

– Men noe av smitten har allerede skjedd, dermed vil det gå noen dager før vi ser virkningen av nedstengningen. Vi mener å ha en slags oversikt, men dette er dag for dag. Jeg tror vi må gi det fire-fem dager før vi kan si oss trygge på at utbruddet er under kontroll. Jeg regner med at det noen dager til vil komme mange smittede. Det vi er bekymret for nå, er om vi får spredning til eldre personer. Akkurat nå er det mange unge som er smittet, sa Johannessen.

Smitte på sykehjem

Mandag ble det kjent at en ansatt ved Boganes sykehjem har testet positivt på covid-19. Avdelingen som den ansatte jobber ved, stenges for besøk.

Den ansatte var på jobb med munnbind fredag 25. desember, fikk symptomer på lørdag og positivt prøveresultat på søndag. Alle pasienter og ansatte som var på jobb fredag blir nå testet.

Boganes sykehjem. Foto: Jon Ingemundsen

Inntil videre jobber de ansatte ved avdelingene i fullt smittevernutstyr. Sykehjemmets øvrige avdelinger vil være åpne som normalt. Pårørende og ansatte ved sykehjemmet er varslet om at en ansatt har fått påvist smitte.

Smitte i barnehage

Mandag varslet kommunen også at ett barn i Solvang barnehage har fått påvist covid-19. En avdeling med 12 barn og fire voksne er satt i karantene til 2. januar. På grunn av planleggingsdag åpner avdelingen igjen først 5. januar.

Solvang barnehage. Foto: Pål Christensen

- Med gode rutiner på plass har barnehagen raskt fått kontroll på situasjonen. Tiltakene som er iverksatt er begrenset rundt én avdeling, og alle berørte er orientert, opplyser barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Solvang barnehage er en kommunal barnehage og inngår i virksomheten Vestre Platå-barnehagene.

Seks nye smittede i Sandnes

Sandnes kommune melder tirsdag morgen om seks nye koronatilfeller:

En kvinne 20–30 år (smittesporing pågår)

Barn 10–20 år (smittesporing pågår)

Mann 30–40 år (nærkontakt)

Kvinne 30–40 år (nærkontakt)

Mann 40–50 år (smittesporing pågår)

Mann 50–60 år (nærkontakt)

Mandag ble det meldt om tre nye smittetilfeller i Sandnes. En kvinne 50–60 år, en mann 70–80 år og en kvinne 60–70 år.