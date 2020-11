Vedum om krisehjelp: Dropp avgiftshopp fra nyttår

Midt i krisen er det feil medisin å doble momsen på reiseliv, transport og kultur og innføre flypassasjeravgift fra 1. januar, mener Senterpartiets leder.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ber regjeringen og Frp komme med tiltak i løpet av november for å sikre forutsigbarhet for bedrifter og arbeidstakere. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB-Kristian Skårdalsmo

Han etterlyser kraftfulle grep fra regjeringen for å hjelpe bedrifter og arbeidstakerne gjennom en ny runde med nedstenginger og inntektstap.

– Nå må regjeringen og Frp klare å komme med tiltakene i løpet av den måneden vi er inne i, slik at det blir forutsigbart for familier og bedrifter. Og så må de skrinlegge den typen avgiftshopp de har varslet, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sterkt økende smittespredning førte til at det torsdag og fredag kom nye, drastiske tiltak både nasjonalt og i storbyer som Oslo og Bergen.

Oslo innfører en sosial nedstenging, med stengte treningssentre, kinoer og svømmehaller, forbud mot innendørs arrangementer, full skjenkestopp og rødt nivå på alle videregående skoler.

Tiltakene vil ramme flere bransjer knallhardt når de trer i kraft over helgen.

– Må berge bedrifter

Senterpartiet lanserer nå sin plan for å ta landet ut av krisen. Den er tredelt og handler om inntektssikring for personer, aktivitet og omstilling og inntektssikring og kompensasjon for bedrifter.

– Det ble brukt mindre penger i den forrige kompensasjonsordningen for bedrifter enn man hadde trodd. Men krisen er der fortsatt, og vi trenger en ordning for bedrifter som får et voldsomt inntektsbortfall, sier Vedum til NTB.

– Målet må være at flest mulig av de bedriftene som er levedyktige, overlever.

Han ber regjeringen droppe å øke momssatsen for reiseliv, transport og kultur fra 6 til 12 prosent ved nyttår og i stedet beholde den lave satsen ut 2021. Grepet vil koste rundt 1,5 milliarder kroner.

Vedum stusser også over at regjeringen vil hanke inn 1,6 milliarder kroner på flypassasjeravgift i 2021, vel vitende om at luftfarten sliter i sterk motvind.

Sikre inntekt

De nye innstrammingene gjør det tvingende nødvendig med sterkere økonomiske ordninger for dem som er permittert, som har mistet jobben og som står uten oppdrag, mener Vedum.

Han vil derfor videreføre forsterkede ordninger for dagpenger, som forhøyet sats og lavere inntektskrav for rett til dagpenger, minst fram til 1. juli.

Sp vil også videreføre og forsterke ordningen som kompenserer selvstendig næringsdrivende som journalister, artister, drosjesjåfører, gravemaskinførere og frisører for inntektsbortfall.

Regjeringen har redusert kompensasjonsgraden fra 80 til 60 prosent fra nyttår, men den må økes til 80 prosent og videreføres i 2021, foreslår Sp.

Krever tiltak

Også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ber regjeringen sørge for at flere bedrifter får kompensasjon for sviktende omsetning, at kompensasjonsgraden blir høyere, og at ordninger som sikrer lavtlønte og arbeidsledige, gjeninnføres.

– Jeg forventer at regjeringen raskt kommer opp med ordninger som sikrer bedrifter som nå rammes, og arbeidsfolk som på kort tid kommer i en veldig vanskelig situasjon, sa han til NTB fredag.

SV-leder Audun Lysbakken ber regjeringen umiddelbart følge opp med kraftfulle tiltak.

– Det regjeringen har gjort så langt, holder rett og slett ikke. Nå må regjeringen forstå alvoret og komme med kraftfulle, sosiale koronatiltak til arbeidsfolk og krisepakker til næringer som blir rammet, sa han til NTB.