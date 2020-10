Disse fire byggene kjemper om pris

Finansparken, Eilert Smith hotell, Byfjordparken og DSD Front er nominert til Cityprisen.

Finansparken. Foto: Kristian Jacobsen

Julie Teresa Olsen Journalist

Prisen går til det juryen mener er det beste eiendomsprosjektet i Rogaland.

De fire nominerte speiler et mangfold av prosjekter som på hvert sitt vis gir et bidrag til et bedre samfunn, ifølge Norsk Eiendom, som er en av aktørene bak Cityprisen.

Byfjordparken. Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Byfjordparken

De første trinnene i Byfjordparken er nå ferdigstilt, og et nytt byutviklingsområde nord for Stavanger sentrum begynner å ta form. Byfjordparken skal inneholde kontorer og boliger.

Byggherre: GMC Eiendom ved Byfjordparken AS

Arkitekt: Ramp

Prosjektet er totalt 107.000 m². En barnehage, ca. 20 prosent av boligene og de to første næringsbyggene er ferdig bygget og tatt i bruk.

Finansparken har fått mye oppmerksomhet for sin Foto: Marie von Krogh

Finansparken

I november 2019 flyttet 650 SR-Bank-ansatte inn i Finansparken i Bjergsted.

Byggherre: Sparebank 1 SR-Bank

22.000 m²

Arkitekt: Helen & Hard og SAAHA

DSD Front

Yuhong Hermansen som står 100 prosent bak nybygget DSD Front gjennom selskapet sitt Herfo Finans. Prosjektet består av et tilbygg til DSD-bygget, benyttet til næringsvirksomhet og tilrettelagt for utadrettet virksomhet på bakkeplan.

Byggherre: Herfo Finans

3125 m²

Arkitekt: Link

Eilert Smith hotell. Foto: Anders Minge

Eilert Smith Hotel

Felleskjøpets gamle bygg i Nordbøgata 8 på Holmen ble omgjort til luksushotell i 2018.

Byggherre: Signe Anne og Kristoffer Stensrud

Arkitekt: Trodahl

Cityprisen deles ut under Citykonferansen i Stavanger 19. november. Juryen består av Per Fretheim, Christine Sagen Helgø og Vidar Fiskum.