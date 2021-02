Pål Christensen Lene Underhaug (22) har søkt godt over 100 jobber: – Det verste er når du ikke får noen tilbakemelding. Hun har gått på medielinjen og vil gjerne jobbe kreativt, men alt hun drømmer om er en jobb. – Du føler deg litt ubrukelig fordi du ikke gjør noe slik som resten av samfunnet. Cathrine Dalane, leder for ungdomsteamet i Nav, gir her flere gode råd til unge som vil inn på arbeidsmarkedet. Koronaåret 2020 har ført nærmere 100.000 nye nordmenn ut i ledighet. Verst er det for dem under 30 år.

Lene Underhaug er en av 55.669 arbeidsledige under 30 år som nå sliter med inngangen til et beintøft arbeidsmarked. – De unge har ofret mest under korona, mener forsker Christer Hyggen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Denne saken handler om:

* Hvordan det er å være ung og arbeidsledig.

* Hva korona har gjort med arbeidsledigheten blant unge.

* Gode råd til unge som trenger jobb.

* Forskerens bekymring for varig ledighet blant unge.