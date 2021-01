Massevaksineringen i Stavanger og Sandnes: Hvor, hvordan og når?

Det jobbes med en nytt nettbasert bookingsystem i Stavanger og Sandnes. Ved hjelp av systemet skal kommunene organisere massevaksineringen av befolkningen.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, får koronavaksine av Anita Rognmo Grostøl, hygienesykepleier ved SUS. Foto: Anders Minge

I Norge er vaksineringen delt inn i tre faser:

Fase 1 er vaksineringen av sykehjemsbeboere. Stavanger er ferdige med dose nr. 2 til i løpet av uke seks. Sandnes er ferdig med dose nr. 1 denne uken.

Fase 2 er vaksineringen av risikogruppene i alle aldre. Denne fasen har fastlegene ansvar for. De som prioriteres først er hjemmeboende innbyggere over 85 år. Denne fasen settes i gang nå og vil, med dagens leveranser av vaksiner, trolig vare gjennom våren, men tidspunktet er usikkert. Øvrig prioritering i fase to finner man i bunnen av saken.

Fase 3 er massevaksineringen av den friske befolkningen. Stavanger har kommet litt lenger i planleggingen enn Sandnes. I denne saken får dere infoen som er klar per nå.

Hvor skal massevaksineringen foregå?

Stavanger:

– Vi har ikke alle detaljer på plass, men det er besluttet at Expohallen ved Stavanger Forum skal være hovedstedet vårt, sier direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse.

I tillegg vil det komme to andre lokasjoner på Rennesøy og Finnøy.

– Hvis vi får store vaksineleveranser vil det være aktuelt å bruke to til tre idrettshaller i Stavanger-området i tillegg, sier Fosse.

Sandnes:

I Sandnes har de ikke besluttet noe endelig, men Elin Selvikvåg, kommunaldirektør for helse og velferd i Sandnes kommune, forteller at de vurderer en lignende løsning som det Stavanger går for.

– Vi har ikke besluttet noe, men det er nært forestående. Vi vurderer idrettshaller eller andre passende lokaler nær sentrum, sier Selvikvåg.

Sprøyter med Covid-19 vaksine fra Pfizer / Biontech. Foto: Tone Spieler

Hvordan?

I fase tre er det de friske innbyggerne under 65 år som skal vaksineres. Løsningen i begge kommuner er at denne delen av befolkningen selv legger inn forespørsel om vaksine via nettet når den tid kommer.

Stavanger:

– Vi legger til rette en online bookingordning for de friske. Denne vil bli åpnet for aldersgruppene i tur og orden, sier Fosse.

Sandnes:

– Vi kommer med mer info om dette, men vil jobber med et bookingsystem på nett, sier Selvikvåg.

Når?

Når Fase 3 kan begynne, altså massevaksinering av friske under 65 år, er ennå usikkert. Alt avhenger av hvor mange doser som fortsetter å komme og hvor mange.

– Inntil nylig har vi regnet at fastlegene vil vaksinere risikogruppene frem til våren, men nå kommer signaler om at det kanskje kommer flere vaksiner. Da kan det gå fortere, sier Fosse, og fortsetter:

– Foreløpig tar vi sikte på at vi vil bruke våren på de rundt 20.000 innbyggere som er i over 65 år. I tillegg kommer de med underliggende diagnoser i alle alderne.

Slik prioriteres vaksineringen

Kommunene legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen basert på følgende prioriteringer i tråd med FHIs retningslinjer:

Beboere i sykehjem Alder over 85 år Alder 75–84 år Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Her kommer vi inn på massevaksineringen:

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

10. Resterende befolkning