Statlig garantier var utslagsgivende for at Aibel i 2019 vant storkontrakt om bygging av omformerplattform DolWin 5 til en havvindklynge i Tyskland. Nå kjemper flere byer i Norge om å bli vertskommune for GIEK og Eksportkreditt Norge som før sommeren skal slås sammen til Eksportfinansiering Norge. Øyvind Sætre/Aibel