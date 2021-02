Bussjåfør kjørte buss med 1 i promille

Bekymringsmeldinger fra passasjerer førte til at politiet rykket ut for å stoppe en buss i Stavanger sentrum, der sjåføren var mistenkt for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand.

En bussjåfør ble fredag ettermiddag stoppet av politiet i Klubbgata i Stavanger. Sjåføren hadde promille. Foto: Privat

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi fikk meldingen klokken 16.10, og bussen ble stoppet av politiet klokken 16.15, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Blåseprøve viste 1 i promille

Mistanken om promillekjøring ble bekreftet etter utslag på en foreløpig blåseprøve. Det viste seg at sjåføren, som er en kvinne i 50-årene, kjørte bussen med 1 i promille.

Sjåføren skal ha kjørt bussen flere kilometer, og har kjørt fra Bekkefaret til sentrum, der bussen ble stoppet. Ifølge meldinger til politiet skal bussen ha vært borti et autovern mens det var passasjerer i bussen.

Bussen ble stoppet i krysset Klubbgata-Verksgata. Politiet rykket ut med flere biler, og det dannet seg en del kø i Klubbgata før bussen ble kjørt inn i en busslomme, slik at trafikken kunne passere.

Sjåføren ble tatt med av politiet for en utvidet blodprøve.

Administrerende direktør Atle Rønning hos Norgesbuss, der sjåføren har sitt arbeidsforhold, sier til Aftenbladet at det er politiet som håndterer denne saken nå. Hos oss blir dette en personalsak, sier han.

Sjåfør suspenderes

– Hva vil skje med vedkommende sjåfør dersom blodprøven bekrefter promillekjøring med 1 i promille?

– Vedkommende vil miste førerkortet og bli suspendert til alle forhold i denne saken er avklart.

– Det er lite sannsynlig at sjåføren vil kjøre noen av våre busser dersom blodprøven viser det som den foreløpige blåseprøven har avdekket, sier han.

– Jeg har vært sjef i Norgesbuss i 12 år, og det er første gang jeg opplever en slik sak, sier Atle Rønning.

Norgesbuss ble varslet av Kolumbus om hendelsen, og kontaktet selv politiet etter henvendelsen.

Ifølge helsenorge.no blir du mer kritikkløs og risikovillig når du har mellom 0,5 og 1 promille. Er promillen over 1, blir balansen dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. I tillegg blir du trøtt og sløv og kan bli kvalm.